Call of Duty: Modern Warfare 2 erscheint in drei Editionen am 28. Oktober 2022 für PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One und PC (Battle.net & Steam). Im Folgenden stellen wir euch die drei Versionen mit ihren Inhalten, Preisen und Vorbestellerboni etwas genauer vor.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) Facts

Wenn ihr die Beta für Call of Duty: Modern Warfare 2 früher spielen möchtet, müsst ihr eine der drei Versionen vorbestellen. Ohne Vorbestellung erhaltet ihr keinen früheren Zugang zur Beta-Phase. Wichtig dabei ist auch, dass die PlayStation-Vorbesteller zuerst Zugang zur Beta erhalten. Wenn ihr mehr Informationen zur Multiplayer-Beta haben möchtet, klickt auf den verlinkten Guide, dort erfahrt ihr mehr.

Call of Duty: Modern Warfare 2 -Preise aller Editonen

Call of Duty: Modern Warfare 2 gibt es in drei Editionen:

Die Standard Edition für 69,99 Euro auf dem PC oder 79,99 Euro für Konsolen.

für 69,99 Euro auf dem PC oder 79,99 Euro für Konsolen. Das Cross-Gen-Bundle gilt für die Konsolen und kostet 79,99 Euro.

gilt für die Konsolen und kostet 79,99 Euro. Vault Edition - 99,99 Euro auf dem PC und 109,99 Euro auf den Konsolen.

Call of Duty: Modern Warfare 2 -Inhalte aller Editonen & Vorbestellerbonus

Mit der Standard Edition erhaltet ihr das Spiel für eure jeweilige Plattform. Mit dem Cross-Gen-Bundle bekommt ihr Zugriff auf die PS4- und PS5-Version beziehungsweise Xbox One und Xbox Series X|S Version, je nachdem auf welcher Plattform ihr den Shooter kauft. Die Vault Edition beinhaltet natürlich auch das Hauptspiel.

Egal welche Editionen ihr vorbestellt, den Vorbestellerbonus für den frühzeitigen Zugang der Beta haben alle drei Editionen. Des Weiteren bekommen ihr als Käufer der Vault Edition das Ghost Legacy Paket als Vorbesteller-Bonus hinzu.

Alle drei Versionen beinhaltet natürlich das Hauptspiel. Allerdings hat nur die Vault Edition zusätzliche Inhalte, diese sind:

Rotes Team 141 Operator Paket (4 Multiplayer-Operatoren: Ghost, Soap, Price und Farah).

FJX Cinder - erster Waffentresor.

1 Saison Battle Pass mit 50 Stufensprünge.

Ghost Legacy Pack ( exklusiv für Vorbesteller - 10 Waffenbaupläne und 12 Operatoren-Skins für Ghost, beides könnt ihr sofort in Modern Warfare und Warzone benutzen).

Das sind die Inhalte der Vault Edition von Call of Duty: Modern Warfare 2. (Bildquelle: Activision)

Was sagt ihr zu den Inhalten der unterschiedlichen Editoinen von CoD Modern Warfare 2? Welche Version werdet ihr euch kaufen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare, eure Meinung interessiert uns!