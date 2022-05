Lange war das iPad Mini das ungeliebte Stiefkind in Apples Tablet-Angebot. Mit dem neuen iPad Mini 6 hat sich das aber geändert. Hier hat der Kult-Hersteller keinen Stein auf dem anderen gelassen. Die harte Arbeit hat sich gelohnt, wie neue Verkaufszahlen belegen.

Seit 2012 bietet Apple das iPad Mini an. Mehr als geringfügige Hardware-Revisionen, die sich meist auf einen schnelleren Prozessor beschränkt haben, hat der US-Konzern dem Mini-Tablet aber nie zukommen lassen. Das alles änderte sich 2021 mit dem iPad Mini 6. Neues Design, Unterstützung für den Apple Pencil 2, USB C und vieles mehr. Die sechste iPad-Mini-Generation schnitt die alten Zöpfe ihrer Vorgänger ab. Bei Käufern kam dieser Mut zur Erneuerung scheinbar gut an.

iPad Mini 6 landet auf Platz 2 der meistverkauften Tablets im ersten Quartal 2022

Nach Zahlen der Marktforscher von IDC liegt das iPad Mini 6 auf Platz 2 der meistverkauften Tablets im ersten Quartal 2022. Lediglich das iPad (2021) ging noch häufiger über die Ladentische. IDC-Analyst Francisco Jeronimo hat die Top 5 der beliebtesten Tablets in einem Bild auf Twitter geteilt:

Die Bronzemedaille geht demnach an die Profi-Ausführung aus dem vergangenen Jahr, gefolgt vom Galaxy Tab 8 von Samsung – dem ersten und einzigen Tablet in der Top 5, das nicht von Apple stammt. Auf dem fünften Platz liegt das iPad Air (2020).

Mit 31,8 Prozent ist Apple außerdem weiter die führende Kraft auf dem weltweiten Tablet-Markt. Der Zweitplatzierte Samsung kommt auf 21,8 Prozent, während die Nummer 3 auf dem Treppchen Amazon ist. Die Fire-Tablets des Online-Riesen konnten knapp 10 Prozent Marktanteil im ersten Quartal 2022 erkämpfen.

Das neue iPad Mini von Apple im Video:

iPad mini 6 von Apple: Klein, aber oho

Günstiger Einstieg in Apples Tablet-Welt

Die Gründe für den Erfolg des iPad Mini 6 dürften vielfältig sein. Neben dem neuen Design und den kompakten Ausmaßen spielt mit Sicherheit auch der Preis eine Rolle. Nach dem iPad (2021) markiert es den günstigsten Einstieg in Apples Tablet-Welt. Apple ruft einen UVP von 549 Euro, im freien Handel – etwa bei Amazon – ist das neue iPad Mini aber bereits günstiger (bei Amazon ansehen).