Eigentlich bricht das iPhone derzeit alle Rekorde und Apple hatte keine Probleme mit dem Absatz. Allerdings stimmt dies nicht ganz, denn eine bestimmte Variante des iPhone 12 ist viel weniger gefragt, es droht ein vorzeitiger Produktionsstopp.

iPhone 2020 Facts

Droht dem iPhone 12 der Produktionsstopp? Es klingt im Angesicht der jüngsten Rekordzahlen von Apple zunächst unglaublich und doch könnte es nun soweit kommen. Insider William Yang von JP Morgan bekräftig gegenwärtig zwar seine schon zuvor geäußerten Annahmen bezüglich Apples Produktionsstückzahlen – im 1. Quartal 56 Millionen, im 2. Quartal 41 Millionen – dabei soll es jedoch laut dem Branchenexperten zu Umschichtungen kommen.

iPhone 12 mini zum Knallerpreis auf eBay

iPhone 12 droht Produktionsstopp: Apple enttäuscht von Nachfrage

So könnte das iPhone 12 mini im zweiten Quartal gar ein Produktionsstopp ereilen, die schwache Nachfrage und ein volles Lager fordern ihren Tribut. Schon zuvor gab es Meldungen, denen nach das kleinste iPhone 12 enttäuschte. Selbst das ältere iPhone 11 ist da mehr beim Kunden gefragt. Da verwundert es nicht, dass Apple wohl in den nächsten Monaten anteilig mehr vom iPhone 12 Pro, iPhone 12 Pro Max und auch vom iPhone 11 produzieren möchte. Dafür dann weniger vom iPhone 12, vom iPhone 12 mini vorübergehend sogar gar nichts mehr.

Die kleine Überraschung von Apples iPhone-Vorstellung entpuppt sich momentan als große Enttäuschung:

In korrigierten Zahlen bedeutet dies laut Yang dann:

iPhone 12 Pro Max: + 11 Millionen Einheiten

iPhone 12 Pro: + 2 Millionen Einheiten

iPhone 11: + 2 Millionen Einheiten

iPhone 12: - 9 Millionen Einheiten

iPhone 12 mini: - 11 Millionen Einheiten

Verkauf geht weiter

Ergo: Bezüglich Produktionskapazitäten legt dies also zunächst das vorzeitige Aus fürs iPhone 12 mini nahe. Allerdings bekommt der potenzielle Kunde davon nichts mit. Warum? Apple stellt natürlich weder den Verkauf noch das Marketing fürs iPhone 12 mini offiziell ein, allerdings kann der Hersteller wohl die eh geringe Nachfrage schon früher als später durch den aufgebauten Lagerüberhang bedienen und muss nicht beständig nachproduzieren. Schon jetzt sorgt die geringe Nachfrage für günstige Preise, wir konnten so beispielsweise das fabrikneue iPhone 12 mini bei eBay schon für 659 Euro entdecken, Apple selbst will dafür knapp 800 Euro haben.