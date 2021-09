Apples iPhone 13 heimst nach und nach echte Top-Bewertungen ein. Nun überzeugt das Spitzenmodell in einem weiteren Teilbereich und darf sich fortan mit dem „Best Smartphone Display Award“ schmücken. Kein anderes Smartphone besitzt demzufolge einen besseren Bildschirm – aus guten Gründen.

Apple Facts

Nach den allgemeinen Beurteilungen zum iPhone 13 folgen jetzt die Bewertungen der Spezialisten. Schon überzeugen konnten die Kameras und auch die Akkus der neuen Apple-Handys. Beim Bildschirm aber trennt sich noch mehr die Spreu vom Weizen. Eine Erkenntnis der Profis von „DisplayMate“, die vergeben nämlich den „Best Smartphone Display Award“ jetzt ans iPhone 13 Pro Max (Quelle: DisplayMate).

iPhone 13 Pro Max hat das beste Smartphone-Display

Als erstes und einziges Smartphone brilliert das Apple-Handy dabei mit der höchsten Display-Benotung aller Zeiten (Note A+) und stellt kurzerhand ganze 12 Rekorde im sehr ausführlichen Test auf. Angetan war man so unter anderem von ProMotion. Dank des Features kann die Bildwiederholfrequenz perfekt zwischen 10 Hz und 120 Hz gesteuert werden – je nach Bildschirminhalt. Dies ist einerseits sehr energiesparend und anderseits ermöglicht dies eine extrem flüssige Darstellung in jeder Situation.

Weitere nennenswerte Rekorde die das iPhone 13 Pro Max beim Test von Display-Mate aufstellte:

Höchste Helligkeit im Vollbildmodus für Smartphones mit OLED-Displays (1.000 Nits für normale, 1.200 Nits bei HDR-Inhalten).

im Vollbildmodus für Smartphones mit OLED-Displays (1.000 Nits für normale, 1.200 Nits bei HDR-Inhalten). Höchste absolute Farbgenauigkeit.

Höchste Kontrastverhältnis.

Niedrigste Bildschirmreflexion.

Wie kann man die Modelle des iPhone 13 auseinanderhalten? Verraten wir im Video:

Um ehrlich zu sein, klingt die Zusammenfassung von DisplayMate dann schon fast wie eine kritiklose Ode ans iPhone 13 Pro Max, doch Ehre, wem Ehre gebührt:

„Das iPhone 13 Pro Max hat ein sehr beeindruckendes, exzellentes Weltklasse-Smartphone-Display mit einer nahezu lehrbuchmäßigen, perfekten Kalibrierungsgenauigkeit und einer Leistung, die visuell nicht von Perfektion zu unterscheiden ist.“

Alter und neuer Sieger: Apple!

Erwähnenswert: Das iPhone 13 Pro Max setzt sich damit an die Spitze und ist ungeschlagen, die Mitbewerber werden quasi deklassiert. Um ganz genau zu sein, scheint es so, dass sich Apple nur noch selber bezwingen kann. Denn bereits im letzten Jahr heimste das Display des iPhone 12 Pro Max die Auszeichnung ein. Jetzt tritt das iPhone 13 Pro Max in die Fußstapfen des einstigen Primus – wie „überraschend“.