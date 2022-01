Entdecke den Musiker in dir und spare zudem gleich 9 Euro, denn momentan gibt's die iPhone-App „Wavejam: Collaborative Music“ kurze Zeit kostenlos im App Store. Doch was macht man mit der App eigentlich?

Geniale Musik-App fürs iPhone gratis statt für 8,99 Euro

Bei der App „Wavejam: Collaborative Music“ handelt es sich quasi um ein kleines Musikstudio fürs iPhones. Das Besondere: Man arbeitet nicht unbedingt allein, sondern werkelt übers Internet mit anderen Musikern weltweit an Songs und Musikstücken. Der Anbieter beschreibt dies so:

„Mit Wavejam können Sie ganz einfach von zu Hause aus Musik machen, zusammen mit Ihren Bandkollegen und Freunden. Nimm deine Idee auf, teile sie und lade andere zur Mitarbeit ein. Dieser neue Arbeitsprozess verbindet dich mit Top-Musikern auf der ganzen Welt und ermöglicht es dir, zu deiner Musik beizutragen - in Echtzeit.“

Verschiedene Features und Funktionen stehen dafür zur Verfügung. Beispielsweise ein mehrspuriger Rekorder, die Möglichkeit die Pegel zu steuern und Effekte hinzuzufügen, um Aufnahmen zu verbessern und vieles weitere mehr.

Normalerweise kostet die App 8,99 Euro, gegenwärtig zahlen wir aber keinen Cent dafür und erhalten sie kostenfrei in Apples App Store. Gut zu wissen: Das letzte Update ist schon etwas über ein Jahr her, was aber die Funktionalität an sich nicht einschränkt.

Was taugt die App?

Und was sagen die bisherigen Nutzerinnen und Nutzer? Im deutschen App Store gibt's leider noch keine Bewertung, allerdings im US-Pendant erhascht „Wavejam: Collaborative Music“ schon 4,7 von 5 möglichen Sternen. Noch mehr positive Meinungen beziehungsweise Kommentare finden sich auf der Seite „Producthunt“. Kurzum: Taugt was, kann was ... kann man mal ausprobieren.

Wavejam: Collaborative Music Entwickler: Wavejam Ltd.

Wer dies tun will, benötigt nicht mal ein iPhone mit einem aktuellen System, denn laut Angaben im App Store genügt schon eine Installation von iOS 12.4 oder neuer. Verhältnismäßig platzsparende 60 MB werden zudem auf dem iPhone beansprucht.

Vor dem Download aber bitte wie üblich den Preis nochmals überprüfen, denn leider wissen wir nicht, wie lange die App aktuell noch kostenlos sein wird und ab wann wieder der vorherige Preis von 8,99 Euro fällig wird.