Wer das originale Mario Kart 8 spielen will, der kommt um den Kauf einer Nintendo Switch nicht herum. Es gibt jedoch eine vielversprechende und vor allem kostenlose Alternative, die im Vergleich zum Original einen nicht zu unterschätzenden Vorteil bietet.

SuperTuxKart: Kostenloser Arcade-Racer für PC & Smartphones

Mario-Kart-Alternativen gibt es inzwischen zwar in großer Zahl, doch nur die wenigsten von ihnen taugen auch wirklich was. Noch kleiner wird die Auswahl, wenn man nach kostenlosen Arcade-Racern Ausschau hält.

Ein Gratis-Rennspiel, was wirklich einen Blick wert ist, hört auf den Namen SuperTuxKart. Der quelloffene Fun-Racer ist für Windows, Mac und Linux erschienen und kann sogar auf Android-Smartphones heruntergeladen und gespielt werden, während Mario Kart 8 Deluxe nur auf der Switch zu haben ist.

Wer einen ersten Blick auf SuperTuxKart werfen will, schaut sich am besten den Trailer zum Update 1.2 an:

SuperTuxKart: Das steckt in der kostenlosen Mario-Kart-Alternative

Wie beim Original bietet auch SuperTuxKart den Spielern eine Auswahl unterschiedlicher Charaktere, die allerlei unterschiedliche Vor- und Nachteile mit sich bringen. Auf der Strecke sind in regelmäßigen Abständen Items verteilt, die ihr entweder dazu nutzen könnt, um euch selber weiter nach vorne zu bringen oder aber euren Gegnern Steine in den Weg zu legen.

Ab Werk stehen euch 21 Strecken zur Verfügung, über die Addon-Funktion könnt ihr euch kostenlos weitere Strecken, Karts und Arenen aus dem Netz herunterladen, die von Mitgliedern der Community gebaut wurden.

SuperTuxKart bietet zudem neben einem Story-Modus und Offline-Matches auch Online-Partien an, die Crossplay unterstützen. Ihr könnt also plattformunabhängig mit euren Freunden zusammenspielen. Dabei gehören nicht nur normale Rennen zum Repertoire des Arcade-Racers. Wer will, kann auch in Arenen gegen seine Freunde im Battle-Modus antreten – und sogar ein Fußball-Modus ist mit von der Partie.

Zugegeben, SuperTuxKart bietet nicht die gleiche optische Brillanz eines Mario Karts, dennoch ist der kostenlose Arcade-Racer definitiv für alle PC-Spieler und Android-Nutzer einen Blick wert. Und da die Hardware-Anforderungen für SuperTuxKart denkbar niedrig ausfallen, sollte das Rennspiel auch problemlos auf älteren Systemen laufen.