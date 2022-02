Videospiel-Legende Hideo Kojima startet einen eigenen Podcast und die Gaming-Welt macht große Ohren. Dabei kommen aber nicht nur Gamer auf ihre Kosten.

Kojima spricht über seine Leidenschaften

Radioverse, so heißt der neue Podcast von Videospielentwickler Hideo Kojima, der am vergangenen Freitag seinen Auftakt exklusiv bei Audible feierte. Der Podcast beschreibt sich auf der Webseite wie folgt:

„Jedes Mal begrüßen wir eine Vielzahl von Gästen, und sprechen über tiefgreifende Themen im Zusammenhang mit Spielen und Filmen, die man sonst nirgendwo hören kann.“

In der ersten Folge sprach Kojima mit seinem Gast, dem YouTuber Otsuichi, über seine eigenen Anfänge, das Metal-Gear-Franchise sowie Death Stranding. Dabei ging es unter anderem um das „Ziel“ oder die „Vision“, die Kojima bei seinen Spielen jeweils verfolgt hat (Quelle: IGN).

In Zukunft wird sich der Podcast aber nicht nur um Videospiele drehen, sondern auch um Filme, denn wer Kojima kennt, der weiß, dass der japanische Entwickler ein leidenschaftlicher Filmfan ist. Laut seiner Twitter-Bio besteht sein Körper zu 70 Prozent aus Filmen. Entsprechend oft twittert Kojima auch über Filme und ihre Macher, so zum Beispiel über Mad-Max-Regisseur George Miller:

Von Metal Gear bis Silent Hills

Besonders interessant wird der Podcast aber für zukünftige Projekte von Kojima. Immerhin hat der Videospielentwickler laut eigener Aussage zwei bisher noch unbekannte Games in der Mache (Quelle: Gamerant). Es ist also sehr wahrscheinlich, dass Kojima auch über eben diese Projekte das eine oder andere Wort in seinem Podcast verlieren wird. Fans hoffen ja nach wie vor auf eine Rückkehr von Silent Hills, welches seit seiner Einstellung im Jahr 2015 immer wieder ein Thema ist.

Es bleibt also abzuwarten, was Kojima in seinem Podcast noch besprechen wird. Fest steht allerdings schon jetzt, dass nur japanisch sprechende Zuhörer es sofort wissen werden! Denn im Radioverse wird (vorerst) nur japanisch gesprochen. Was internationale Fans natürlich nicht davon abhalten wird, die wichtigsten News für den Rest der Welt in jeder Sprache aufzubereiten.