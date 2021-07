Der geistige Nachfolger von Left 4 Dead macht sich für seinen Release im Oktober bereit und zeigt in einem brandneuen Trailer, wie die PC-Version des Shooters aussehen wird. Diese macht optisch einiges mehr her als sein Konsolen-Pendant – dank grafischer Upgrades. Was PC-Spieler alles erwarten wird, verraten wir euch jetzt.

Back 4 Blood: Neuer Trailer zeigt PC-Version des Shooters

Mit Back 4 Blood erhält die hungrige Left-4-Dead-Community hoffentlich einen würdigen Nachfolger der beliebten Reihe. In ersten Gameplay-Trailern konnte das Spiel schon einige Facetten zu Spielmodi und Co. präsentieren.

In einem neuen Video zeigt der Shooter endlich auch mal, was die PC-Version grafisch alles leisten kann. Schaut euch den entsprechenden Trailer zu Back 4 Blood gleich einmal an:

4K, unbegrenzte Framerate und mehr

PC-Spieler erwartet im Koop-Gemetzel volle 4K-Auflösung, eine unbegrenzte Framerate für flüssiges Gameplay, DLSS von Nvidia (Deep Learning Super Sampling), Unterstützung von ultraweiten und und mehreren Monitoren sowie weitere Optionen für verbesserte Grafikqualität.

Dazu dürfen sich alle Spieler auf eine Crossplay-Funktion für Back 4 Blood freuen – so steht euren Koop-Sessions mit euren Freunden auch plattformübergreifend nichts im Wege.

Vom 12. bis 16. August könnt ihr euch in die offene Beta des Koop-Shooters stürzen, alle Infos dazu erhaltet ihr auf der Webseite von Back 4 Blood. Vorbesteller haben die Chance auf einen früheren Zugriff vom 5. bis 9. August.

Vorbestellen könnt ihr Back 4 Blood für den PC auf Steam und im Epic Games Store. Konsolen-Spieler der Xbox One, Series X/S sowie PS4 und PS5 können im PS Store, Microsoft Store oder auf Amazon vorbeischauen:

Back 4 Blood (Playstation 5)

Back 4 Blood erscheint voraussichtlich am 12. Oktober für die oben genannten Konsolen und für den PC. Freut ihr euch schon auf den heiß erwarteten Left-4-Dead-Nachfolger? Und werdet ihr den Koop-Shooter auf PC oder Konsole zocken? Schreibt uns eure Meinungen via Facebook gerne in die Kommentare.