LG hat im Rahmen der CES 2021 ein neues Handy gezeigt, das es in der Form so noch nie gegeben hat und dessen Konstruktion bisher als unmöglich umzusetzen galt. Samsung wollte so ein Smartphone auch mal entwickeln, hat es bisher aber nicht geschafft. Jetzt macht LG den nächsten Schritt.

LG zeigt ausziehbares Smartphone im Video

Noch ist das LG Rollable nicht offiziell vorgestellt worden, das südkoreanische Unternehmen hat aber einen beeindruckenden Teaser ausgespielt. Im Rahmen der Präsentation zur CES 2021 hat man einfach das kommende LG Rollable genutzt, um die Show starten und enden zu lassen. Dort konnte der motorisierte Rollmechanimus, bei dem sich das Display des Smartphones erweitert oder wieder zusammenzieht, perfekt demonstriert werden. Wir haben davon ein kurzes GIF erstellt, in dem die Funktion demonstriert wird:

Im Gegensatz zu Samsung, Huawei und anderen Unternehmen, die faltbare Smartphones bauen, die sich in Tablets erweitern lassen, hat LG für das Rollable nicht einen Faltmechanismus gewählt. Stattdessen rollt der Bildschirm einfach aus. Genau das gleiche wollte Samsung vor einigen Jahren auch mal machen, hat die Technologie bist heute aber nicht final entwickelt. LG zeigt hier also ein Handy, das bisher als unmöglich galt, aber seit Jahren in den Köpfen der besten Ingenieure der Welt herumgeistert.

LG zeigt und schweigt zum Rollable

Bis auf die zwei kurzen Einspieler zum Beginn und Ende der Vorstellung anderer Produkte im Rahmen der CES 2021 schweigt LG komplett zum Rollable. Es wurden keine Informationen zu den technischen Eigenschaften, dem Rollmechanismus oder der Verfügbarkeit genannt. LG wollte wohl nur zeigen, dass da etwas auf uns zukommt, auf das wir uns freuen können. Die Entwicklung muss in jedem Fall schon weit fortgeschritten sein, sonst hätte man das Handy nicht so prominent in Szene gesetzt. Wir sind gespannt, was uns genau mit dem LG Rollable erwartet.