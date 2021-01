Besitzer eines Handys von Google haben seit über einem Monat mit Problemen zu kämpfen, die erst mit einem Software-Update auf das Smartphone kamen. Eine erneute Aktualisierung von Google soll die Probleme nun aus der Welt schaffen. Eine zwischenzeitliche Lösung steht aber auch schon bereit – auch wenn die etwas kurios wirkt.

Pixel 4a 5G: Google räumt Fehler ein

So mancher Besitzer eines Pixel 4a 5G von Google kann sein Smartphone derzeit nur eingeschränkt nutzen. Nicht wenige Kunden berichten im offiziellen Hilfeforum von Google von Schwierigkeiten mit dem Display. Dieses würde auf Eingaben nicht in jedem Fall reagieren. Die Schwierigkeiten sollen vor allem am unteren Teil des Bildschirms auftreten. Um einen Hardware-Defekt dürfte es sich hierbei allerdings nicht handeln, denn die Probleme sind erst mit dem Dezember-Patch von Android 11 auf die Smartphones gekommen. Andere Pixel-Modelle sollen nicht betroffen sein.

Mittlerweile hat Google bestätigt, dass es sich bei den Problemen nicht um Einzelfälle handelt. Man würde nun an einer Lösung arbeiten, die aller Voraussicht nach in Form eines erneuten Patches auf dem Pixel 4a 5G ankommen wird. Dieser wird allerdings erst in ein paar Wochen verteilt werden. Eine mögliche Zwischenlösung hat Google allerdings auch parat. Nutzer sind angehalten, die exakte Mitte von App-Icons anzutippen statt die Seiten. Außerdem soll nur die absolute Spitze eines Fingers verwendet werden. Google zufolge würde dieses Vorgehen die Erkennungsrate deutlich erhöhen.

Wie macht sich das Pixel 4a 5G im Vergleich mit dem Pixel 5? Die Antwort gibt es hier im Video:

Pixel 4a 5G: Gestensteuerung als Lösung

Die Probleme mit einem nicht auf Eingaben reagierendem Display tauchen nicht bei allen Besitzern eines Pixel 4a 5G gleichermaßen auf. Wer auf eine Gestensteuerung setzt, der wird die Schwierigkeiten kaum oder gar nicht bemerken. Ist allerdings die klassische Navigation mit drei Buttons am unteren Rand des Bildschirms eingestellt, dann bemerken Nutzer die Probleme schnell.