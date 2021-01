Huawei steht am Scheideweg – oder doch nicht? Statt die Nutzer vor die Qual der Wahl zu stellen, könnte der chinesische Hersteller bei seinem neuen Top-Handy einfach zweigleisig fahren.

In diesem Jahr soll es soweit sein und Huawei erste Handys mit seinem eigenen Betriebssystem HarmonyOS vorstellen. Das Problem an der Sache: Viele Nutzer trauen dem Braten noch nicht und fragen sich, ob Huaweis Eigenentwicklung wirklich mit Android mithalten kann. Was aber, wenn sich Käufer gar nicht erst entscheiden müssten?

Huawei P50 Pro soll Dual-OS-Handy werden

Genau das behauptet der Insider Yash Raj Chaudhary auf Twitter. Ihm zufolge soll das Huawei P50 Pro sowohl HarmonyOS als auch Android an Bord haben. Ein verrückter Gedanke, der bei näherem Hinsehen aber Sinn ergibt. So könnte Huawei unter den potenziellen Käufern beide Gruppen abholen: Die, die sich nicht von Android verabschieden wollen, und die, die gerne HarmonyOS ausprobieren möchten.

Fraglich bleibt natürlich, wie so ein Dual-OS-Handy in der Praxis funktionieren soll. Denkbar wäre, dass der Nutzer bei der Ersteinrichtung gefragt wird, welches Betriebssystem er verwenden möchte. Ein fliegender Wechsel zwischen den beiden Systemen wäre das Sahnehäubchen, auch wenn das technisch vielleicht etwas zu viel verlangt wäre. Wissenswert: In seinen Nutzungsbedingungen verbietet Google Dual-OS-Geräte. Da Huawei aber ohnehin keinen Zugriff auf die Google-Apps und -Services hat, fällt diese Drohkulisse weg. Android an sich ist open source und kann frei verwendet werden.

Huawei setzt sich sportliches Ziel

Ob Huawei das P50 Pro wirklich mit HarmonyOS und Android anbietet, muss sich erst noch zeigen. Bislang hat sich Chaudhary in der Szene der Mobilfunk-Insider noch keinen großen Namen gemacht – die Berichte sind also mit etwas Vorsicht zu genießen. Dass die Chinesen bei ihrem Betriebssystem aber aufs Gaspedal drücken, steht außer Frage: In diesem Jahr sollen mehrere hundert Millionen Geräte mit HarmonyOS ausgeliefert werden. Ein sportliches Ziel, das mit Dual-OS-Handys womöglich leichter zu erreichen ist.