Amazon-Kunden reiben sich derzeit wohl die Augen: Ganz vorne bei den Handy-Bestsellern finden sich mehrere teure Geräte, die dort wohl niemand vermutet hätte. Ein Hersteller dominiert besonders.

Normalerweise folgen die Amazon-Bestseller einer simplen Regel: Günstig verkauft sich gut. Auch die Top 10 der beliebtesten Smartphones macht hier keine Ausnahme. In aller Regel dominieren günstige Einsteiger- und Mittelklasse-Handys von Samsung, Xiaomi und Huawei die Rangliste. Zur Überraschung vieler zeigt sich derzeit aber ein anderes Bild.

iPhones dominieren Handy-Bestseller bei Amazon an

Von insgesamt 10 Smartphones in der Top 10 kann sich Apple nämlich ganze 6 Plätze mit seinen unterschiedlichen iPhone-Modellen sichern. So etwas hat es lange nicht mehr gegeben. Die Bandbreite reicht dabei vom günstigen iPhone SE 2020, das in der Farbe Rot für rund 450 Euro angeboten wird, bis hin zum Flaggschiff-Modell der aktuellen Generation: dem teuren iPhone 12 Pro Max in der schicken Farbe Pazifik Blau. Auffällig: Viele der iPhones in der Amazon-Rangliste sind in Rot gehalten, Amazon-Kunden mögen die Farbe offenbar.

Ganz für die Spitze hat es aber nicht gereicht: Auf Platz 1 rangiert derzeit das Samsung Galaxy A51.

Warum kaufen Amazon-Kunden iPhones

Doch weshalb kann Apple derzeit so einen Erfolg mit seinen iPhones auf Amazon feiern? Am Preis kann es nicht liegen, denn die Konkurrenz von Samsung, Xiaomi und Co. unterbietet Apple deutlich. Einige Gründe sind aber naheliegend: Zum einen sind die neuen iPhone-12-Modelle nun seit einiger Zeit bei Amazon lieferbar. Vor allem beim iPhone 12 Mini und iPhone 12 Pro Max, die erst mit einer Verzögerung auf den Markt gekommen sind, mussten Amazon-Kunden noch warten – und schlagen offenbar jetzt direkt zu. Und schlussendlich dürfte bei vielen Menschen unterm Weihnachtsbaum ein Gutschein gelegen haben und der wird umgehend zum Kauf der begehrten Handys genutzt.