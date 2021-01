Der Discounter hat ein Herz für seine Kunden und verkauft gegenwärtig die besseren FFP2-Masken zu einem echten Hammerpreis. Doch was taugen die überhaupt, ist die Qualität vertrauenswürdig? GIGA macht den Schnell-Check.

Lidl Facts

Online bei Lidl kann man die aktuell verkauften FFP2-Masken noch nicht finden, GIGA entdeckte sie dagegen schon bei einer Stichprobe in einer der größten Lidl-Filialen Deutschlands im beschaulichen Bad Schandau (Sächsische Schweiz). Sicherlich bundesweit nicht die einzige Kaufoption, es lohnt sich also auch beim heimischen Lidl mal vorbeizuschauen.

Bei Lidl vielleicht schon vergriffen? Geprüfte FFP2-Masken bei Amazon kaufen

FFP2-Maske bei Lidl nur 99 Cent

Nur 99 Cent möchte der Discounter für die FFP2-Maske haben. Im Angesicht mancher „Apotheker-Preise“ von 8 Euro und mehr pro Stück ein echter Hammerpreis. Und was bekommen wir dafür?

Die Masken sind jeweils einzeln und hygienisch in Plastik verpackt. Auf der Rückseite der Hülle finden sich wichtige Hinweise zur korrekten Anwendung. Wer bisher noch keine FFP2-Maske verwendete, sollte sich die Informationen besser genau durchlesen, denn nur bei korrektem Einsatz schützt eine solche Partikelfiltermaske auch aktiv den Träger vor einer möglichen Infektion mit dem Corona-Virus. Weiterhin erfahren wir wo und von wem die Masken hergestellt worden, wenig überraschend handelt es sich um einen chinesischen Anbieter. Viel wichtiger: Die Info zur europäischen Prüfstelle. Die notwendige CE-Zertifizierung erhielten die FFP2-Masken demnach in Finnland bei „SGS FIMKO OY“, sesshaft in Helsinki.

Diese High-Tech-Maske kann man aktuell weder bei Lidl noch sonst wo kaufen, dennoch interessantes Projekt:

Überprüfung der Zertifizierung: Daumen hoch

Das passende CE-Zeichen mit der Nummer „0598“ ist neben der Norm und dem Hersteller auch auf den Masken selber aufgedruckt – alles korrekt. Dieser Eindruck setzt sich auch bei unserem Schnelltest fort. Die mehrlagige Maske sitzt gut, riecht nicht nach Chemie und trägt sich recht komfortabel. Kurzum: Für 99 Cent gibt's ordentliche Leistung und Schutz. Interessant: Auf der Lidl-Webseite in Österreich wirbt der Discounter schon für FFP2-Masken, im „Alpenländle“ sind die dann sogar noch preiswerter – nur 59 Cent. Dennoch, auch die 99 Cent in Deutschland sind ein richtig guter Preis.

Gut zu wissen: Erst diese Woche wurden die Corona-Maßnahmen verschärft. So müssen fortan in öffentlichen Verkehrsmitteln und Geschäften medizinische Masken getragen werden. Zwar genügen dafür auch noch günstigere OP-Masken (Ausnahme Bayern, hier ist FFP2 Pflicht), doch allein FFP2-Masken schützen auch den Träger aktiv vor einer Infektion. Ergo: Sind sind in der gegenwärtigen Zeit eindeutig die bessere Wahl.