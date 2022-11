Nintendo verrät endlich, auf welchen neuen Pisten ihr in Mario Kart 8 Deluxe bald um die Wette fahren könnt. Die dritte Welle des Booster-Streckenpasses erweitert den Switch-Hit wieder um acht Strecken aus bisherigen Spielen. Auch der Release-Termin ist nicht mehr weit entfernt.

Mario Kart 8 Deluxe: Release-Termin für neue Strecken steht fest

Mario Kart 8 Deluxe ist eines der erfolgreichsten Spiele auf der Switch. Nintendo tut also gut daran, die Fans auch fünf Jahre nach Release noch mit neuen Strecken zu versorgen. Jetzt hat der Videospiel-Riese enthüllt, dass die dritte Welle des Booster-Streckenpasses bereits am 7. Dezember erscheint. Fast noch wichtiger als das Release-Datum ist allerdings, welche Strecken der DLC diesmal auf die Switch bringt.

Wie schon bei der zweiten Welle der Erweiterung, sind die acht neuen Strecken in zwei Cups unterteilt. Komplett neu sind die Pisten in Fels- und Mond-Cup allerdings nicht. Es handelt sich um überarbeitete Versionen aus Spielen wie Mario Kart Wii oder Mario Kart DS. Hier sind alle Strecken der dritten Booster-Welle:

Fels-Cup

London-Tour (Mario Kart Tour)

Buu-Huu-Tal (Mario Kart: Super Circuit)

Gebirgspfad (Mario Kart 7)

Blätterwald (Mario Kart Wii)

Mond-Cup

Plaster von Berlin (Mario Kart Tour)

Peachs Schlossgarten (Mario Kart DS)

Bergbescherung (Mario Kart Tour)

Regenbogen-Boulevard (Mario Kart 7)

Schaut euch hier die neuen Strecken für Mario Kart 8 Deluxe an:

Alle Infos zum Booster-Pass für Mario Kart 8 Deluxe

Der komplette Booster-Pass kostet 24,99 Euro. Wenn ihr bereits für Nintendo Switch Online zusammen mit dem Erweiterungspaket bezahlt, bekommt ihr den Booster-Pass allerdings kostenlos dazu. Der Service kostet mit der Erweiterung jährlich 39,99 Euro.

Insgesamt stecken im Booster-Pass ganze 48 Rennstrecken, die in sechs Wellen erscheinen. Welle 1 erschien im März diesen Jahres, Welle 2 folgte am 4. August. Am 7. Dezember sind also die Hälfte der versprochenen Strecken erschienen.