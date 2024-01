Microsoft ganz oben angekommen: Apple hat das Nachsehen

Microsoft setzt sich an die Spitze: In einem spannenden Kopf-an-Kopf-Rennen hat Microsoft Apple für kurze Zeit als wertvollsten Konzern der Welt abgelöst. Während Microsofts Marktwert von einer Rallye zur nächsten eilt, tritt Apple auf der Stelle.

Microsoft Facts

Microsoft vor Apple: Neuer König im Tech-Olymp

Microsoft hat Apple überholt und sich als wertvollstes Unternehmen der Welt positioniert – wenn auch nur für kurze Zeit. Beide Unternehmen bewegen sich derzeit bei einer Marktkapitalisierung von rund 2,9 Billionen US-Dollar. Doch die Richtungen, in die sie sich entwickeln, könnten unterschiedlicher nicht sein. Während Microsoft einen Aufschwung erlebt, kämpft Apple mit stagnierenden Werten.

Ein Schlüsselfaktor für Microsofts neuen Erfolg ist wohl die frühe Investition in KI-Technologien, insbesondere durch die Partnerschaft mit OpenAI, dem Schöpfer von ChatGPT. Microsoft hat OpenAIs KI bereits in einige seiner Produkte integriert. Der KI-Hype hat Microsoft sogar dazu veranlasst, die erste größere Änderung an PC-Tastaturen seit drei Jahrzehnten vorzunehmen.

So sieht die neue KI-Taste von Microsoft aus:

Windows-Tastaturen mit Copilot-Taste

Apple hingegen kämpft mit einer sinkenden Nachfrage nach seinen Produkten, vor allem in China. Laut Analysten ist dies zumindest teilweise auf den Wiederaufstieg von Huawei zurückzuführen. Mittlerweile gibt es sogar erste Verkaufsempfehlungen für Apple-Aktien. Bei Microsoft ist die Stimmung dagegen deutlich optimistischer: Fast 90 Prozent der Analysten empfehlen derzeit, die Microsoft-Aktie zu kaufen (Quelle: Reuters).

Microsoft und Apple: Wettrennen an der Spitze

Tatsächlich hat Microsoft seit 2018 mehrmals kurzzeitig die Führung von Apple übernommen, musste sich aber immer wieder dem iPhone-Konzern geschlagen geben. Die aktuelle Situation dürfte jedoch einen tieferen Trend widerspiegeln, sagen Experten. Während Microsoft von der KI-Revolution profitiert, leidet Apple unter sinkender Nachfrage und einem schwierigen Marktumfeld in China.