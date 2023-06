Bei dem großen Xbox Showcase Event hat Microsoft nicht nur Spiele vorgestellt – das Unternehmen hatte auch eine neue Konsole in petto, die noch dieses Jahr erscheinen und die größte Schwäche der Xbox Series S beheben wird.

Die praktische Xbox Series S bietet jede Menge Power in einem kleinen Gehäuse – doch die Festplattengröße von 512 GB ist für viele Fans schlicht zu klein. Genau diesen Punkt verbessert Microsoft nun mit einem neu angekündigten Modell, das nicht nur die Farbe ändert, sondern ebenfalls mit einer 1 TB großen SSD-Festplatte daherkommt.

Microsoft spendiert Xbox Series S ein SSD-Upgrade

Die neue Version der Xbox Series S kommt ganz in Schwarz daher – das Unternehmen nennt das Modell Carbon Black. Neben dem äußeren Anstrich dürften sich Gamer allerdings in erster Linie auf die fast doppelt so große SSD-Festplatte freuen. Die neue Xbox-Konsole soll am 1. September 2023 erscheinen und wird 349,99 Euro kosten. Damit ist der UVP im Vergleich zur weißen Series S um 50 Euro teurer. (Quelle: Xbox)

Xbox Series S Carbon Black 1TB SSD: Ankündigungstrailer

Weil die Größe von Triple-A-Games in den vergangenen Jahren rasant angewachsen ist, sind Spieler mit der 512 GB Festplatte oft in Bedrängnis gekommen, zumal davon nur rund 364 GB nutzbar waren. Wer auf der Konsole beispielsweise Call of Duty: Black Ops Cold War installiert, hat bereits knapp 190 GB und somit mehr als die Hälfte des verfügbaren Speichers verbraucht. Die neue 1 TB SSD wird bei diesem Problem nun Abhilfe schaffen.

Xbox erweitert Speicher-Angebot

Wer sich bislang wegen der begrenzten SSD noch keine Xbox Series S geschnappt hat, könnte bei dem neuen Modell schwach werden. Falls ihr aber bereits die Original-Konsole besitzt und trotzdem euren Speicherplatz erweitern wollt, wird es voraussichtlich ebenfalls bald neue Alternativen geben – Leaks deuten daraufhin, dass Microsoft neue und vor allem günstigere Expansion Cards anbieten wird.

In unserem Video zeigen wir euch, wie ihr den Speicher für eure Xbox Series X|S erweitert:

