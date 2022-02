Das Open-World-Spiel Terraria begeistert Fans bereits seit 11 Jahren. Die hätten bestimmt nichts gegen einen Nachfolger und der könnte bereits in Planung sein. Das lesen einige Spieler zumindest aus dem Twitter-Profil des Schöpfers heraus.

Terraria: Nachfolger bereits in Arbeit?

Terraria erschien im Jahr 2011, begeistert Fans aber noch heute mit ikonischer Pixelkunst, zahlreichen Crafting-Mechaniken und schier unendlichen Einrichtungsmöglichkeiten.

Mit verschiedensten Modifikationen, die im Internet bereits zur Verfügung stehen, kann man sich das Spiel etwas abwechslungsreicher gestalten, doch über einen Nachfolger von Terraria würden sich Fans sicher freuen.

Einen Anhaltspunkt für die Entwicklung eines zweiten Spiels gibt es übrigens schon. Auf dem offiziellen Twitter-Account von Terraria-Schöpfer Andrew Spinks gibt es nämlich eine Änderung. Dort sind jetzt die Worte „terraria 2 - a new age“ zu lesen. Ein offizielles Statement gibt es leider noch nicht dazu, doch die Fans spekulieren bereits, wie der Nachfolger aussehen könnte.

(Quelle: Twitter)

Terraria: Folgt ein ganz neues Spiel?

Aus den Kommentaren auf Reddit lässt sich herauslesen, dass es mehrere Möglichkeiten gäbe, die Fans zufriedenzustellen. Zum einen fänden Spieler es interessant, wenn die Entwickler besonders beliebte Mods adaptieren würden. Andererseits bestände noch die Möglichkeiten eines völlig neuen Spiels – vielleicht grafisch noch näher an Minecraft dran?

Die meisten Spieler sind sich aber einig: Über einen Nachfolger würden sie sich sehr freuen und ihn unterstützen. Erste Vorschläge für die Spielgestaltung gibt es auch schon:

„Ein Teil von mir hofft, dass sie ein „Risk of Rain 2“ auf die Beine stellen: eine ähnliche Gameplay-Schleife mit einer neuen Ästhetik und Art Direction. Ich weiß, dass viele Leute den Side-Scroll- und Pixel-Art-Stil von Terraria lieben, aber ich habe das Gefühl, dass er meine Freude am Kampf und am Basen-Bau immer eingeschränkt hat“, schrieb Reddit-Nutzer Naatrox.

Ihr kennt das Spiel noch nicht? Macht euch im Trailer einen ersten Eindruck vom Spiel:

Terraria: Journey's End

(Quelle: Reddit)

