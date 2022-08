Geht es weiter mit dem 9-Euro-Ticket und wenn ja, wie genau? Diese Frage treibt derzeit neben Politikern auch viele Pendler und Gelegenheitsgäste im Nah- und Fernverkehr um. Ist ab September wirklich Schluss oder kann noch ein Kompromiss gefunden werden? Wenn es nach den Wünschen der Deutschen geht, steht das Ergebnis schon fest.

Deutsche Bahn Facts

Mehrheit der Deutschen will weiter mit 9-Euro-Ticket fahren

Eigentlich soll mit dem 9-Euro-Ticket Ende August wieder Schluss sein. Auf drei Monate ist der günstige Fahrschein von Beginn an ausgelegt gewesen. Obwohl es viele Vorschläge von allen Seiten gibt, das Angebot fortzuführen, bleibt beispielsweise Finanzminister Christian Linder bisher hart. Doch handeln er und andere Gegner einer Fortsetzung damit im Sinne der Bürgerinnen und Bürger?

Eine aktuelle Umfrage zeigt: Dem ist nicht unbedingt so. 55 Prozent der Befragten einer Civey-Studie im Auftrag des Spiegels gaben an, dass sie auch nach dem 31. August gerne weiter das 9-Euro-Ticket würden nutzen können. Für eine Verlängerung findet sich demnach eine so klare Mehrheit, wie sie sich manche Parteien bei Wahlen wünschen würden.

34 Prozent stehen einer Fortsetzung kritisch gegenüber und wollen lieber, dass wie geplant Schluss ist mit dem 9-Euro-Ticket. 11 Prozent der insgesamt 5.053 befragten Personen wollten sich keiner Seite anschließen.

Ob die Umfrageteilnehmer eine Verlängerung wünschen, lasse sich laut Spiegel auch an den politischen Präferenzen erkennen: Bei potenziellen Wählern der Linken und der SPD komme das 9-Euro-Ticket gut an. Die Unterstützung sei unter Anhängern der Grünen mit mehr als zwei Dritteln aber am höchsten – und dass, obwohl inzwischen in mehreren Studien Zweifel am positiven Klimaeffekt des Tickets laut werden.

Was ihr über das 9-Euro-Ticket wissen müsst:

9-Euro-Ticket: So geht’s günstig quer durch Deutschland Abonniere uns

auf YouTube

Bangen um 9-Euro-Ticket-Nachfolge: Schicksalstag am 19. August?

Ob sich die Umfrage und der Wunsch der Mehrheit auf die Zukunft des 9-Euro-Tickets noch auswirken können, wird sich bald zeigen: In einigen Tagen bietet sich die Chance, zu einer Lösung zu kommen: Am 19. August wollen Bund und Länder zusammentreffen, um das Thema zu erörtern. Doch dann könnte es wohl schon zu spät sein.