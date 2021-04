Die letzten Tage des Monats stehen an und damit auch neue Filme und Serien, die alsbald auf Netflix erscheinen werden. Der Mai 2021 wird dabei besonders für Science-Fiction- und Mystery-Fans fantastisch werden. (Wirklich!)

Netflix Serien & Filme: Angebot und Kosten des Streaming-Dienstes Facts

Love Death + Robots Volume 2

Release: 14. Mai 2021

Die gefeierte Science-Fiction-Serie Love Death + Robots kehrt zurück: In der zweiten Staffel erwarten euch wieder mehrere Sci-Fi-Kurzfilme, die dem Trailer nach zu schließen mindestens ebenso imposant und kreativ sein werden wie in der ersten Staffel. Und falls ihr die noch nicht gesehen habt: Einschalten!

Star Trek Beyond

Release: 1. Mai 2021

Ein paar Jährchen hat Star Trek Beyond bereits auf dem Buckel, immerhin ist der Film 2016 in die Kinos gekommen. Er ist der letzte der bislang erschienen Star-Trek-Filme, obwohl eigentlich eine Fortsetzung geplant gewesen ist. Seit 2018 wurde die Vorproduktion jedoch ausgesetzt; ob es demnach noch weitergehen wird, ist momentan nicht sicher. Im Sci-Fi-Spektakel trifft die Crew der Enterprise am Rand des Universums einen neuen Feind, der eine Gefahr für die gesamte Förderation zu werden scheint.

Men in Black: International

Release: 11. Mai 2021

2019 erschien die lang ersehnte Fortsetzung zu Men in Black – nur eben nicht mehr mit Will Smith. Der Film steckte einige schlechte Bewertungen ein, entwickelte sich aber zum Tipp unter Fans: Ob er euch gefällt, solltet ihr am besten selbst im Mai auf Netflix herausfinden. In Men in Black: International müssen sich die neuen Agenten einem Feind stellen, der in ihren eigenen Reihen agiert.

Im Laufe der nächsten Tage werden womöglich noch weitere Neuheiten auf Netflix im Mai 2021 angekündigt. Bis dahin hat der Streaming-Anbieter aber schon einmal ein sattes Angebot an Blockbustern und neuen Serien in petto, denen ihr eine Chance geben solltet.