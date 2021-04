Star Trek Beyond 01.05.21

Ein Alien zerstört die Enterprise aus Rache an der Sternenflotte. Die Crew landet auf einem verlassenen Planeten. Kann Captain Kirk einen weiteren Angriff abwehren?

Jagd auf Roter Oktober 01.05.21

Ein sowjetisches Atom-U-Boot verschwindet auf dem Weg in US-Gewässer plötzlich vom Radar. Können die US-Kräfte und CIA-Analyst Jack Ryan die Katastrophe noch abwenden?

The First Time - Dein erstes Mal vergisst du nie! 01.05.21

Dave ist in Jane, das heißeste Mädchen der Schule, verliebt. Als er zufällig Aubrey kennenlernt, ist das urkomische Liebeschaos komplett.

Suite française - Melodie der Liebe 01.05.21

Während ihr Ehemann sich in Kriegsgefangenschaft befindet, verliebt sich eine Französin in einen Nazi-Offizier, der im besetzten Frankreich in ihrem Haus wohnt.

Die dunkle Seite des Mondes 01.05.21

Angetrieben von Erinnerungen an ihre Mutter baut die einfallsreiche Fei Fei eine Rakete für einen Flug zum Mond, um die Existenz einer legendären Mondgöttin nachzuweisen.

Bavaria - Traumreise durch Bayern 01.05.21

Diese Ode an das größte Bundesland Deutschlands zeigt Schlösser und Städte aus der Vogelperspektive und stellt auch die bayerischen Bräuche und Wirtschaftszweige vor.

Before I Wake 01.05.21

Mark und Jessie trauern noch um ihren Sohn und nehmen das Pflegekind Cody auf. Bald entdecken sie, dass er seltsame Fähigkeiten hat.

Vendetta 01.05.21

Ein Polizist lässt sich absichtlich verhaften und ins Gefängnis stecken, um sich an einem von ihm überführten Insassen zu rächen, der seine Frau auf dem Gewissen hat.

Die Fälscher 01.05.21

Einem jüdischen Meisterfälscher bleiben die Gräuel des Konzentrationslagers erspart, wenn er sich bereit erklärt, für die Nazis Falschgeld herzustellen.

Die Besucher - Sturm auf die Bastille 01.05.21

Ein Ritter und sein Knappe gelangen auf Zeitreisen in die Schreckensherrschaft der Revolutionäre im Jahr 1793, wo ihre Nachkommen politische Gegner sind.

Escape Plan: The Extractors 04.05.21

In der Fortsetzung des Actionfilms muss der erfahrene Sicherheitsexperte Ray Breslin seine Freundin und die Tochter eines Geschäftsmanns aus der Gefangenschaft befreien.

Und morgen die ganze Welt 06.05.21

Eine Jurastudentin schließt sich einer antifaschistischen Gruppe an. Sie gerät in immer gefährlichere Situationen und macht bald auch vor Gewalt nicht mehr halt.

Monster 07.05.21

Noch keine Beschreibung.

Milestone 07.05.21

Recently marking 500,000 kilometers on the road, a newly bereaved trucker faces the threat of losing the job that has come to define him to a new intern.

Vision - Aus dem Leben der Hildegard von Bingen 08.05.21

Noch keine Beschreibung.

Super Me 09.05.21

Ein erfolgloser Drehbuchautor bemerkt, dass er teure Antiquitäten aus seinen Träumen ins echte Leben katapultieren kann. Doch schon bald gerät sein Leben außer Kontrolle.

ES Kapitel 2 09.05.21

Siebenundzwanzig Jahre nach ihrem schrecklichen Zusammentreffen mit Pennywise müssen die Mitglieder des Losers Club nach Derry zurückzukehren und beenden, was sie begonnen haben.

Berg-Eyvind und sein Weib 10.05.21

Der wohlhabende Sohn eines Landwirts soll eine hochgeborene Frau heiraten. Doch sein Herz gehört der hochgebildeten, aber mittellosen Tochter eines Pächters.

Det är aldrig för sent 10.05.21

Noch keine Beschreibung.

Men in Black: International 11.05.21

Als formwandelnde Aliens die Erde bedrohen, begeben sich ein neuer Rekrut und ein altgedienter MiB-Agent auf eine Mission, um die Welt zu retten - und ihre eigene Organisation.

S is for Stanley 12.05.21

Noch keine Beschreibung.

Romulus und Remus 12.05.21

Noch keine Beschreibung.

Rita la zanzara 12.05.21

Noch keine Beschreibung.

Schlager mit Caterina 12.05.21

Noch keine Beschreibung.

Arianna 12.05.21

Noch keine Beschreibung.

Hippi Nico von der Kripo 12.05.21

Noch keine Beschreibung.

Oxygen 12.05.21

Eine Frau erwacht ohne jegliche Erinnerungen in einer Kältekapsel. Der Sauerstoff wird knapp. Um zu überleben, muss sie sich irgendwie daran erinnern, wer sie ist.

Der Ball der 41 12.05.21

Ein homosexueller Kongressabgeordneter und Ehemann der Präsidententochter in Mexiko wird mit einem jungen Mann in einem geheimen Klub erwischt, was einen Skandal auslöst.

The Woman in the Window 14.05.21

Eine durch Agoraphobie ans Haus gefesselte Psychologin ist von ihren neuen Nachbarn fasziniert – und einem brutalen Verbrechen, das sie von ihrem Fenster aus gesehen hat.

Ich bin alle 14.05.21

Eine hartnäckige Polizistin tut sich mit einer Serienkillerin zusammen, um die Mitglieder eines mächtigen Kinderhändlerrings zur Strecke zu bringen.

Ferry 14.05.21

Vor der Errichtung eines Drogenimperiums kehrt Ferry Bouman auf Rachemission in seine Heimatstadt zurück. Ein Loyalitätstest und eine umwälzende Liebe erwarten ihn.

Das schaurige Haus 14.05.21

Nach dem Umzug ihrer Familie aus der Großstadt in ein Dorf gehen zwei Brüder mit ihren neuen Freunden dem bedrohlichen Spuk in ihrem neuen Zuhause auf den Grund.

Dschungel-Beat: Der Film 14.05.21

Ein verlorenes, einsames Alien legt auf der Erde eine Bruchlandung hin. Seine neuen sprechenden Tierfreunde helfen ihm, wieder nach Hause zu kommen, und retten die Welt.

Fifty Shades of Grey 16.05.21

Noch keine Beschreibung.

Pitch Perfect 2 16.05.21

Noch keine Beschreibung.

Die Pinguine aus Madagascar 16.05.21

Noch keine Beschreibung.

Unknown User 16.05.21

Noch keine Beschreibung.

Endless Love 16.05.21

Noch keine Beschreibung.

Ex Machina 16.05.21

Noch keine Beschreibung.

R.I.P.D. - Rest in Peace Department 16.05.21

Noch keine Beschreibung.

Sardars Enkel 18.05.21

Er möchte seine schwer kranke Großmutter ins Haus ihrer Kindheit zurückführen. Doch die Angelegenheit entpuppt sich als grenzüberschreitendes Dilemma ungeahnter Ausmaße.

Die letzten Tage 19.05.21

Noch keine Beschreibung.

Hating Peter Tatchell 20.05.21

Noch keine Beschreibung.

Army of the Dead 21.05.21

After a zombie outbreak in Las Vegas, a group of mercenaries takes the ultimate gamble by venturing into the quarantine zone for the greatest heist ever.

Baggio: Das Göttliche Zöpfchen 26.05.21

Diese Chronik der 22-jährigen Karriere des Fußballstars Roberto Baggio thematisiert unter anderem seine schwierigen Anfänge als Spieler und Konflikte mit seinen Trainern.

Der Nagelbomber von London 26.05.21

Im Mittelpunkt dieser Dokumentation stehen die Bombenanschläge auf Minderheiten in London im Jahr 1999 und die drängende Suche nach dem rechtsextremen Täter.

Blue Miracle 27.05.21

To save their cash-strapped orphanage, a guardian and his kids partner with a washed-up boat captain for a chance to win a lucrative fishing competition.

Der Distelfink 30.05.21