Netflix rettet Star Trek: Abgesetzte Serie hat endlich ein neues Zuhause

„Star Trek: Prodigy“ hatte bei Paramount+ keine Zukunft mehr und wurde kurzerhand rausgeschmissen. Jetzt eilt Netflix zur Hilfe und rettet die Animationsserie. Doch wie schaut der künftige „Sendeplan“ nun aus?

Originaler Artikel:

An „Star Trek: Discovery“ schieden sich die Geister, dennoch wird es am Ende ganze 5 Staffeln davon geben, wenn das Finale irgendwann im nächsten Jahr über die Bildschirme flimmern wird.

Nicht unumstritten war gleichfalls „Star Trek: Picard“, doch die Serie schaffte es noch in Staffel 3 für Fans ein mehr als versöhnliches Ende zu kreieren. Begeisterung allerorten gibt es wiederum für „Star Trek: Strange New Worlds“. Die Abenteuer der Enterprise unter ihrem Captain Christopher Pike sorgen endlich wieder für „echte“ Star-Trek-Gefühle. Aktuell läuft Staffel 2 bei Paramount+ an.

Kompletter Rausschmiss bei Paramount+: Ade Star Trek: Prodigy

Weniger rosig schaut die Zukunft für „Star Trek: Prodigy“ aus. Die animierte Serie startete vor zwei Jahren und richtete sich als Novum speziell an Kinder. Mit dabei sogar Kate Mulgrew, die als Sprecherin von Kathryn Janeway ihre alte Rolle aus „Star Trek: Raumschiff Voyager“ aufnimmt (bei Paramount+ sehen).

Doch all dies hilft nichts, denn der Streaming-Dienst Paramount+ setzt die Serie jetzt kurzerhand und unvermittelt ab. Eine zweite Staffel wird es dort demnach nicht mehr zu sehen geben.

Brisant: Die Produktion der zweiten Staffel war schon im Gange und auch schon fast fertig. Bestellt wurde die Fortsetzung ja immerhin schon Ende 2021. Nun aber tritt Paramount+ auf die Bremse (Quelle: The Hollywood Reporter).

Kate Mulgrew als Kathryn Janeway ist mit an Bord:

Star Trek: Prodigy – Trailer

Gründe für die Entscheidung werden nicht genannt. Wahrscheinlich aber schauten schlichtweg zu wenig Menschen die innovative Star-Trek-Serie. Doch damit enden die schlechten Nachrichten noch nicht.

Dem Bericht nach wird „Star Trek: Prodigy“ aus dem Angebot von Paramount+ komplett entfernt. Ergo: Auch die bisherigen 20 Episoden der ersten Staffel werden verschwinden und stehen dann nicht mehr zur Verfügung. Paramount+ möchte mit diesem rigorosen Schritt durch entsprechende Abschreibungen Steuern sparen.

Neuer Sender oder Streaming-Dienst gesucht

Allerdings könnte nun ein anderer Sender oder Streaming-Dienst zuschlagen. Auch soll die zweite Staffel noch fertig produziert werden, doch wann, wo und ob wir die überhaupt noch mal zu sehen bekommen, ist derzeit noch völlig unklar. Stürmische Zeiten für „Star Trek: Prodigy“.

