Weihnachtsgeschenk für „Star Trek“-Fans: Strickpullover hier im Angebot

„Star Trek“- Fans aufgepasst – die USS Enterprise gibt es jetzt auch als Motiv auf einem kuscheligen Ugly Christmas Sweater. Ein Must-have für Trekkies.

Star Trek Facts

„Star Trek“ ist nicht einfach nur eine Science-Fiction-Serie. Sie ist viel mehr das Nonplusultra für alle Sci-Fi-Fans. Raumschiffe, fremde Welten und eine einzigartige Crew mit Captain James T. Kirk, Spock, Jean-Luc Picard. Kaum eine Story wurde in so vielen Serien und Filmen erzählt, die auch noch allesamt erfolgreich waren. Zur Weihnachtszeit bieten euch „Star Trek“-Merchandise-Artikel eine wunderbare Möglichkeit eure Fan-Liebe zu zeigen oder solch einen Artikel an einen Trekkie in eurem Freundeskreis zu verschenken.

In unserem Video seht ihr den Trailer zu einer der neueren Kreationen aus dem Universum mit dem Titel „Star Trek: Lower Decks“. Ihr könnt die Serie auf Paramount+ streamen:

Star Trek: Lower Decks – Trailer zur 4. Staffel

Der offiziell lizenzierte „Star Trek“-Strickpullover

Weihnachten feiern – nicht in einem kratzigen Paillettenshirt oder einem unbequemen Hemd, sondern in eine kuscheligen, flauschigen, warmen Strickpullover. Das sorgt für wesentlich mehr Gemütlichkeit in den Feiertagen. Und jetzt kann das Herz von Trekkies höherschlagen, denn es gibt einen Ugly Christmas Sweater mit USS Enterprise Design, den ihr im Elbenwald-Shop um 39,95 Euro kaufen könnt.

Der Pullover hat die Farben Schwarz, Rot und Weiß. Er besteht aus einem Materialmix von 50 % Baumwolle und 50 % Polyacryl. Baumwolle ist bekannt für ihre Weichheit und Atmungsaktivität, während Polyacryl sehr pflegeleicht und widerstandsfähig ist. Was den Ugly Christmas Sweater noch auszeichnet, ist das Norwegermuster, der gerade Schnitt und ein Rundhalsausschnitt. Er ist das Must-have für alle „Star Trek“-Fans, die ihre Feiertage gerne bequem verbringen.

Kommt ein neuer „Star Trek“-Film?

Eines ist ganz sicher, der nächste „Star Trek“-Film kommt bestimmt. Es sollte längst ein vierter Teil mit Chris Pine als James T. Kirk und den Schauspielerin Zoe Saldana, Karl Urban und Simon Pegg veröffentlicht sein. Da der dritte Teil allerdings nicht so starke Einspielergebnisse hatte und Chekov-Darsteller Anton Yelchin tödlich verunglückte, verzögerten sich die Dreharbeiten. Mittlerweile sind seit „Star Trek Beyond“ sieben Jahre vergangen. Frühestens 2025 solltet ihr mit dem Kinostart des Sequels rechnen.

