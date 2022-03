Es ist Zeit für alle Fans von The Umbrella Academy aus ihren Ecken und Höhlen zu kriechen, Netflix wieder einzuschalten und die ersten beiden Staffeln der verrückten Superhelden-Serie noch einmal zu verinnerlichen. Die dritte Season steht nämlich vor der Tür – und ein erster Teaser zeigt auch ein paar Bilder aus der neuen Staffel.

The Umbrella Academy hat gute Nachrichten für Fans der Serie, denn nicht nur gibt es einen neuen kleinen Teaser – auch rückt Netflix jetzt mit dem finalen Release-Termin der 3. Staffel heraus. Auf Twitter könnt ihr den neuen Teaser sehen:

Kurzum: Die dritte Staffel von The Umbrella Academy erscheint am 22. Juni 2022 auf Netflix.

The Umbrella Academy – die beste Superhelden-Serie auf Netflix?

The Umbrella Academy ist ein Drittel gute Laune, ein Drittel Dr-Who-Inspiration und ein Drittel tolle Charaktere, die ebenso dramatische wie auch amüsante Situationen durchleben. Nur selten schaffen Serien es, zwischen Tränen und Lachern einen guten Platz zu finden, und nur selten sind sie dabei so sympathisch wie The Umbrella Academy. Falls ihr also noch nicht reingeschaut habt, so ist jetzt der beste Zeitpunkt gekommen, um der Serie eine Chance zu geben – wenn ihr Dr. Who oder auch X-Men mögt, sollte The Umbrella Academy in eine ähnliche Kerbe schlagen können.

The Umbrella Academy basiert auf den preisgekrönten Comics von Gerard Way und Gabriel Bá (auf Amazon kaufen). Einige Songs in der Netflix-Serie wurden außerdem von Gerard Way aufgenommen, der insbesondere als Leadsänger der Alternative-Rock-Band My Chemical Romance bekannt geworden ist.

Die erste Staffel von The Umbrella Academy ist 2019 erschienen; bis jetzt sind zwei Staffeln auf Netflix online. Wie oben erwähnt, erscheint die dritte Staffel am 22. Juni 2022 für den Streaming-Dienst.