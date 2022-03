Jetzt wird Netflix auch in Europa teurer: In einem ersten EU-Land möchte der Streaming-Anbieter ab sofort 20,99 Euro pro Monat haben. In den USA und Kanada hatte Netflix zuvor schon an der Preisschraube gedreht – der Anbieter spricht aber lieber von einer „Aktualisierung“.

Netflix: Preiserhöhung für Premium-Abo auf 20,99 Euro

Nachdem Netflix in den USA und Kanada bereits mehr Geld verlangt, ist die Preiserhöhung jetzt auch in Europa angekommen. Nutzer im Vereinigten Königreich und in Irland müssen ab sofort tiefer in die Tasche greifen, wenn sie ein Premium-Abo abschließen möchten. Netflix möchte für 4K-Auflösung und bis zu vier parallel laufende Streams in Irland nun 20,99 Euro im Monat haben (Quelle: The Guardian). Zuvor waren es – ganz wie derzeit noch in Deutschland – 17,99 Euro monatlich für den Premium-Zugang.

Die Preiserhöhung betrifft Neukunden und Bestandskunden. Bestandskunden haben aber eine Gnadenfrist: Netflix wird sie über die neuen Abogebühren per E-Mail informieren, je nach Abrechnungszeitraum 30 Tage bevor die neuen Kosten sie betreffen. In Irland und im Vereinigten Königreich sind auch die Abo-Preise für das Basic- und Standard-Programm gestiegen. Irische Kunden sollen jetzt 8,99 Euro (Basic) beziehungsweise 14,99 Euro (Standard) monatlich zahlen. In England, Wales, Schottland und Nordirland gelten etwas geringere Preise in britischen Pfund.

In Deutschland ist das Premium-Abo für 17,99 Euro zu bekommen. Im Jahr 2019 hatte Netflix den Preis hierzulande von zuvor 15,99 Euro angehoben. Der jetzt gestiegene Preis in einem EU-Land könnte aber als Hinweis darauf gewertet werden, dass auch weitere Länder bald an der Reihe sind. Vielleicht müssen deutsche Kunden bald 19,99 Euro auf den Tisch legen – oder gar 20,99 Euro wie in Irland.

Es muss nicht immer Netflix sein, wie der Streaming-Vergleich zeigt:

Keine Erhöhung: Netflix „aktualisiert“ seine Preise

„Wir aktualisieren unsere Preise, damit wir weiterhin eine große Auswahl an hochwertigen Unterhaltungsmöglichkeiten anbieten können“. So hatte Netflix die Preiserhöhung in den USA und Kanada erklärt. In Deutschland wiederum steht Netflix wegen seiner Preispolitik sogar vor Gericht. Einem noch nicht rechtsgültigen Urteil des Landgerichts Berlin zufolge sind in der Vergangenheit durchgeführte Preiserhöhungen illegal.