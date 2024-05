Netflix-Zuschauer hassen den neuen Witcher-Trailer: „Haben die Serie ermordet“

Mit Staffel 4 von The Witcher steht bei der Netflix-Erfolgsserie eine krasse Änderung an. Statt Henry Cavill steht dieses Mal Schauspieler Liam Hemsworth als der namensgebende Hexer Geralt vor der Kamera. Wie das aussieht, hat Netflix jetzt in einem ersten Teaser-Trailer verraten – und der kommt gar nicht gut an.

Netflix: Liam Hemsworth gibt sein Debüt als The Witcher

Für manche Fans ist es ein Schock, doch ein neuer Geralt von Riva ist offiziell da. Netflix hat einen ersten Blick auf die Fantasy-Serie mit Liam Hemsworth enthüllt. Der Schauspieler übernimmt in den kommenden Staffeln die Rolle von Henry Cavill, der die beliebte Figur in den ersten drei Staffeln verkörperte.

Die Ankündigung des Wechsels im Jahr 2022 schockierte die Fans, die Showrunner versprachen damals allerdings einen würdigen Abgang für Cavill am Ende der dritten Staffel. Gleichzeitig wurde enthüllt, dass The Witcher noch zwei weitere Staffeln erhalten würde, bevor die Serie mit der Fünften abgeschlossen wird.

Der veröffentlichte Teaser zeigt Hemsworth, der Geralts charakteristisches Medaillon trägt, während er eine schummrige, düstere Landschaft durchquert und sich umdreht, um sich einer unheimlichen Präsenz hinter ihm zu stellen.

Macht euch einen ersten Eindruck vom neuen Witcher:

The Witcher - Staffel 4 (First Look)

The Witcher bei Netflix: So reagieren Fans auf den Teaser

Lang haben Fans der Serie auf einen ersten Blick auf die kommende Staffel gewartet, die Reaktionen fallen hier allerdings größtenteils negativ aus. Den zum Zeitpunkt der Entstehung dieses Artikels rund 12.500 Likes stehen geschätzte 70.000 Dislikes gegenüber. Schuld daran ist offenbar wohl weniger der Wechsel der Schauspieler – viel mehr wird kritisiert, dass die Drehbuchautoren die Geschichte kaputtgemacht haben sollen, wie aus einigen Kommentaren hervorgeht:

Die Autoren haben diese Serie ermordet. Es war richtig, dass Henry gegangen ist – Soulessdeeds@YouTube

Die Leute reden ständig über Henry, obwohl der größte Fehler dieser Serie die Autoren waren – CrimsonFlame@YouTube

Ich bin es leid, dass große Unternehmen großartige IPs aufkaufen, nur um das Ausgangsmaterial zu missachten und Müll daraus zu machen – CrimsonFlame@YouTube

Ob Staffel 4 von The Witcher das Ruder noch rumreißen kann, bleibt abzuwarten. Wann die Fans das Ergebnis zu sehen bekommen, ist noch nicht bekannt, da Netflix den Veröffentlichungstermin noch nicht verraten hat.