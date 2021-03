Bei Netto können sich die Kunden ab Mai 2021 mitunter sehr viel günstiger mit Lebensmitteln eindecken als zuvor. Eine deutschlandweite Kooperation mit dem Netzwerk Too Good To Go soll dafür sorgen, dass Essen nicht mehr in der Tonne landet. Auch andere Supermärkte machen mit.

Netto: Too Good To Go deutschlandweit unterstützt

In Netto-Filialen wird das Netzwerk Too Good To Go ab dem 3. Mai 2021 in ganz Deutschland unterstützt. Interessierte können sich dann in allen Filialen mit dem Hunde-Logo ab etwa 20 Uhr Tüten mit Lebensmitteln aus dem Sortiment des Supermarkts abholen.

Hierbei handelt es sich um Lebensmittel wie Obst und Gemüse, Wurst oder Molkereiprodukte. Da diese nach Ansicht des Supermarkts nicht mehr normal verkauft werden können, werden sie gesammelt in einer Tüte für einen Betrag von 3,90 Euro angeboten.

Das vor Ort bestehende Angebot wird dabei variieren, je nachdem, welche Lebensmittel Netto zufolge nicht mehr über den normalen Verkauf angeboten werden können. Wie üblich muss die Tüte zuvor in der App von Too Good To Go reserviert werden. Die App steht sowohl für Android wie auch für iOS zur Verfügung.

Netto hat die Kooperation mit der Foodsharing-App Too Good To Go allem Anschein nach so gut gefallen, dass die Aktion nun auf ganz Deutschland ausgeweitet wird. Auch bei Kaufland wird bereits entsprechend getestet. Die Supermarktkette Real ist bereits bundesweit bei Too Good To Go vertreten.

Im Video: So funktioniert das Angebot von Too Good To Go.

Too Good To Go in elf europäischen Ländern

Too Good To Go ist mittlerweile in elf europäischen Ländern aktiv. Hungrige Kunden können sich ihre Tüten dabei nicht nur vor Supermärkten abholen, sondern auch bei teilnehmenden Restaurants, Bäckereien und Cafés. Auch manche Hotels sind mittlerweile Teil der Aktion. Was wir von der Foodsharing-App halten, haben wir in einem großen Special mitsamt Selbstversuch zusammengefasst.