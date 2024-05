Neu bei WhatsApp: Geheimnisse in Status-Updates

WhatApp plant eine Neuerung für Status-Updates: Künftig können einzelne Kontakte direkt in Statusmeldungen erwähnt werden. Für andere bleiben diese Erwähnungen jedoch unsichtbar. So kann dezent auf relevante Status-Updates hingewiesen werden.

WhatsApp: Diskrete Hinweise auf Status-Updates

WhatsApp arbeitet an einer kleinen Neuerung für Status-Updates. Die Messenger-App plant die Einführung einer Funktion, die es Nutzern ermöglicht, Kontakte in ihren Statusmeldungen privat zu erwähnen. Auf diese Weise kann die Privatsphäre der Nutzer gewahrt und trotzdem auf Status-Updates hingewiesen werden.

In der neuesten Beta-Version von WhatsApp für Android ist die Funktion bereits aufgetaucht. Wer am Beta-Programm teilnimmt, kann sie also vor allen anderen testen. Kontakte können in Status-Updates erwähnt werden, ohne dass andere Betrachter des Updates wissen, wer genau erwähnt wurde.

Der erwähnte Nutzer erhält eine Benachrichtigung, dass sein Name in einem Status-Update eines Kontakts erwähnt wurde. Darin wird noch einmal deutlich darauf hingewiesen, dass andere Nutzer nicht sehen können, wer in welchem Status-Update erwähnt wurde (Quelle: WABetaInfo).

Auch wenn es sich hierbei nicht um ein weltbewegendes Feature handelt, dürfte so mancher WhatsApp-Nutzer genau auf diese Möglichkeit gewartet haben. Die Privatsphäre wird dadurch verbessert, was generell zu begrüßen ist.

WhatsApp: Wann erscheint die neue Funktion?

Die versteckten Hinweise auf Statusmeldungen befinden sich derzeit noch in der Testphase und sind nur für Beta-Tester der Android-Version des Messengers zugänglich. Es zeichnet sich aber bereits ab, dass die Funktion bald für mehr Nutzer zur Verfügung stehen könnte. Wann genau das der Fall sein wird und wann auch die Nutzer der iOS-Variante Benachrichtigungen über Status-Updates erhalten, ist noch nicht bekannt.