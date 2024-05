Neue Nummer 1 auf Netflix: Dieser Film überzeugt auf ganzer Linie

Auf Netflix gibt es eine neue Nummer 1 unter den Filmen, die besonders Mystery-Fans gefallen dürfte. Momentan ist es der meistgesehene Film beim Streaming-Dienst.

Der Gesang der Flusskrebse ist ein Mystery-Drama, das es in sich hat

Seit dem 20. Mai könnt ihr auf Netflix einen recht besonderen Film sehen, der direkt die Herzen der Zuschauer erobert hat: Der Gesang der Flusskrebse ist ein Mystery-Drama aus dem Jahr 2022. Es geht um eine junge Frau, die allein in einem Moor lebt und des Mordes beschuldigt wird.

Der Gesang der Flusskrebse ist diese Woche der meistgesehene Film auf Netflix (Quelle: JustWatch).

Schaut in den Trailer zu Der Gesang der Flusskrebse:

Der Gesang der Flusskrebse: Trailer

Wunderschönes Mystery-Drama mit einem Hauch Liebe

In Der Gesang der Flusskrebse (auf Netflix ansehen) wird die alleinlebende, junge Frau Kya Clark (Daisy Edgar-Jones) des Mordes an einem Mann aus dem naheliegenden Dorf beschuldigt. Kya lebt ganz allein in einem Moor, nachdem sie von ihrer Familie bereits in jungen Jahren zurückgelassen wurde. Das Mysterium, das sie und ihre wilde Art umgibt, könnte ihr in dem Mordfall zum Verhängnis werden.

Der Gesang der Flusskrebse basiert auf dem gleichnamigen Roman von Delia Owens und erzählt eine fiktive Geschichte über Isolation und Menschlichkeit in den 50er Jahren der USA. Neben der Krimi-Mystery-Geschichte erwarten euch im Film phänomenale Naturbilder und eine nachdenklich stimmende Coming-of-Age-Geschichte. Schließlich gibt es noch eine einfühlsame Romanze, womit ein gemütlicher Filmabend abgerundet wäre.

Wie wäre es mit dem hochgepriesenen Buch?

Auf IMDb kann Der Gesang der Flusskrebse eine Wertung von 7,2/10 Punkten einheimsen, während die Zuschauer auf Rotten Tomatoes dem Film ganze 96/100 geben. Die meisten, die den Film gesehen haben, mochten ihn also durchaus. Ihr könnt euch ebenso das Buch zulegen, das beim Release so einige Bestseller-Listen gestürmt hat.