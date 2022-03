Egal ob im Kinderzimmer oder auf dem Schulhof, vor rund 20 Jahren begann mit dem Anime auch hierzulande das Beyblade-Fieber. Der „Fluch der Karibik“-Macher arbeitet jetzt mit Paramount an einem Live-Action-Film.

Beyblade erwacht zum Leben

„Let it Rip!“ rufen die Spieler, wenn sie das beliebte Kreiselspielzeug in die Arena, dem sogenannten Beystadium, loslassen und dabei hoffen, den gegnerischen Kreisel dank der passenden Wahl des Materials und mithilfe eines guten Winkels aus der Arena zu befördern oder zum Stillstand zu bringen. So haben es sich die Fans der Anime-Serie abgeschaut, die ähnlich erfolgreich wie Digimon war und ist.

Die Spielzeuge wurden ursprünglich von der japanischen Firma Takara entwickelt und wurden dann von verschiedenen Firmen lizenziert, darunter auch Hasbro. Im Laufe der Jahre entstanden so unzählige Modelle mit allen möglichen Mustern, Formen und Farben, die zum Sammeln anregen.

Laut der Seite Deadline arbeitet Blockbuster-Regisseur Jerry Bruckheimer (Der Fluch der Tempelritter, Top Gun: Maverick) derzeit mit Paramount an einem Live-Action-Film, der auf der beliebten Serie basiert. (Quelle: Deadline)

Ihr kennt die Serie gar nicht? Im Trailer könnt ihr euch einen ersten Eindruck machen:

Beyblade Burst - Official Series Trailer

Wann soll der Film erscheinen?

Der Film befindet sich wohl noch im frühen Entwicklungsstadium, doch steckt aufgrund des weltweiten Erfolges voller Potenzial, das die Writer Neil Widener und Gavin James sicherlich sehen. Zuletzt wurden die Zwei für den dritten Film der „Die Unfassbaren“-Reihe verpflichtet. (Quelle: Siliconera)

Wann die Dreharbeiten beginnen, welche Schauspieler eingesetzt werden und wann der Film erscheint, ist bisher nicht bekannt. Vor dem Jahr 2023 kann man damit vermutlich nicht rechnen. Wir halten euch dazu auf dem Laufenden.

