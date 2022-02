Pokémon-Legenden: Arceus erschien erst Ende Januar 2022, doch schon gibt es weitere Neuigkeiten zum Taschenmonster-Universum. Fans können sich auf eine Web-Anime-Serie und damit auf eine ganz neue Story freuen.

Pokémon: Neuer Anime bereits in Arbeit

Im Rahmen der jüngsten Pokémon-Präsentation von The Pokémon Company gab es zahlreiche Ankündigungen für die Marke, doch am Ende ließ das Unternehmen noch eine kleine Bombe platzen. Chief Operating Officer Takato Utsunomiya kündigte an, dass eine Web-Anime-Serie zu Arceus bereits in Arbeit ist.

Die Serie soll in der Hisui-Region spielen. Die Region der achten Generation, in der das Geschehen von Pokémon Legenden: Arceus hauptsächlich spielt. Bisher wird den Fans lediglich ein Konzeptbild zur Verfügung gestellt (siehe Artikelbild oben). Dieses zeigt wohl den Hauptprotagonisten, der von einem Hisuian-Zorua durch einen verschneiten Wald verfolgt wird – das verleiht dem Ganzen einen sehr mysteriösen Charme.

Wie lange ihr auf die Serie warten müsst, fragt ihr euch? Tatsächlich nicht mehr lange. In der Präsentation verrät Utsunomiya, dass der Web-Anime bereits in diesem Jahr erscheinen soll. Es wurde betont, dass es sich um eine Online-Serie handelt. Es ist also wahrscheinlich, dass sie auf dem offiziellen YouTube-Kanal erscheinen wird. (Quelle: The Pokémon Company)

Pokémon: Es gibt weitere erfreuliche Neuigkeiten

Ihr könnt euch nicht nur auf die kommende Web-Anime-Serie zu Arceus freuen, sondern gleich auf zwei brandneue Spiele: Scarlet & Violet (Deutsch: Karmesin & Purpur). Auch hier könnt ihr euch auf einen Release im Jahr 2022 einstellen.

Des Weiteren wurde ein neues Update für Pokémon Legends: Arceus angekündigt, das neben anderen neuen Inhalten auch frische Missionen beinhaltet. 2022 ist offensichtlich ein gutes Jahr für Pokémon-Fans.

