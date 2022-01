The House auf Netflix mag auf den ersten Blick wie ein Film für Kinder wirken – ist er aber nicht! Der surreale Stop-Motion-Film ist ein düsterer Fiebertraum mit Witz, Drama und (natürlich) tanzenden Insekten.

Netflix Facts

The House jetzt auf Netflix streamen.

The House – ein Titel so unspektakulär, wie er nur sein kann. Die neue Stop-Motion-Schauergeschichte auf Netflix ist aber vielmehr originell und überrascht mit ihren Charakteren sowie in der surrealen, zu Teilen regelrecht gruseligen Geschichte: Über die Epochen hinweg begleitet ihr drei Konstellationen von Bewohnern eines mysteriösen Hauses, und eklige tanzende Insekten sind auch dabei.

Schaut in den Trailer für einen ersten Einblick:

The House auf Netflix: Offizieller Trailer

The House: Düsterer Fiebertraum mit Liebe zum Detail

In drei kurzen Teilen erzählt The House über 97 Minuten die Geschichte einer armen Familie, eines Bauunternehmers und einer genervten Vermieterin, die alle für eine gewisse Zeit in dem bizarren Haus leben. Eine der Besonderheiten: Die Figuren werden von Stop-Motion-Tieren wie Katzen oder Ratten dargestellt, einige sehen aber auch menschlich aus.

Neben skurrilen musischen Einlagen von Insekten begleitet ihr die Hausbewohner auch bei ihren bizarren Erlebnissen in dem Haus, dessen Geheimnis sich nach und nach in dem Film entfaltet. Die Liebe zum Detail wird aber nicht nur in den Figuren sichtbar, sondern auch in der minutiösen Einrichtung – und alles mit Stop-Motion! Selbst, wenn ihr keine eingefleischten Stop-Motion-Fans seid, solltet ihr euch diesen verrückten Netflix-Film nicht entgehen lassen.

Das surreale Grusel-Drama The House ist am 14. Januar auf Netflix erschienen. Der Film besteht aus drei Episoden, die in dem 97-minütigen Film zusammengeschweißt wurden. Zudem wurde The House von mehreren Teams an Regisseuren konzipiert. Falls ihr gerne im englischen Originalton schaut: Eine Stimme wird von Helena Bonham Carter gesprochen.