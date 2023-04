Bereits im letzten Jahr begeisterte erstes Bildmaterial vom kommenden Spiel Unrecord und auch beim ersten offiziellen Gameplay-Trailer sorgt vor allem die Grafik für heftige, doch positive Verwirrung.

Unrecord angekündigt: Darum geht es in dem Spiel

Es ist bereits seit Jahren in der Arbeit, doch nun hat der Indie-Entwickler Alexandre Spindler seinen taktischen Shooter mit „komplexen Dialogen, innovativen Gameplay-Mechaniken, schwierigen moralischen Dilemmas und einem einzigartigen Schießsystem“ offiziell vorgestellt (Quelle: Twitter).

In Unrecord gilt es verschiedene Kriminalfälle zu ermitteln, unterstützt von einer Reihe von Gameplay-Sequenzen sowie zahlreichen Handlungswendungen, die „einem Kriminalroman oder einem Thriller“ ähneln werden. Das Hauptaugenmerk liegt er offensichtlich auf dem Eindruck, alles durch eine Bodycam zu sehen, also eine kleine hochauflösende Kamera, die meist an der Brust des Trägers befestigt ist.

Macht euch im Trailer einen Eindruck vom Spiel:

Unrecord - Gameplay Trailer

Sieht aus wie echt: Unrecord zeigt fotorealistische Bilder

Die Bilder, die man als Spieler zu sehen bekommt, sehen so echt aus, dass echte Verwirrung herrscht – das geht aus den bisherigen Kommentaren zum veröffentlichten Trailer hervor.

Das ist das einzige Spiel, das ich je gesehen habe, das mein Gehirn so verwirrt, dass ich denke, es sei echt, so YouTube-Nutzer Tingorilla. Ich glaube, viele Leute hier sind so beeindruckt von dem Realismus wegen der Beleuchtung. Die meisten Spiele versuchen ein dunkleres Schema, um die vielen grafischen Probleme zu verbergen, aber dieses Spiel scheint das Licht zu umarmen und ist selbstbewusst genug mit der Grafik, dass es sich unecht anfühlt, zu real. Das ist großartig. Die Zukunft der Spiele ist irgendwie beängstigend. Stellt euch eine vollwertige Horror-Simulation mit dieser Detailtreue vor! Es fühlt sich fast so an wie einige sehr gut gemachte Backrooms-Videos, fügt YouTube-Nutzer Baby Fark hinzu.

Für die herausragende Qualität sorgen laut Entwickler DRAMA Linsenverzerrungen und Videoeffekte wie Interlacing, Bloom und verpixelte Gesichter, als ob das Material zensiert worden wäre. Trotzdem wäre Unrecord nicht als realistische Simulation gedacht, sondern eher als eine Mischung aus Firewatch und Ready Or Not zu sehen.

Wann das Spiel in die Endphase geht und erscheint, ist bisher noch nicht bekannt. Bisher müssen sich Fans mit einer Reihe von Screenshots und dem Gameplay-Video begnügen, doch das sieht schon einmal sehr vielversprechend aus.