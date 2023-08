Neues Tesla Model 3: So schön könnte die Highland-Variante aussehen

Lange dauert es jetzt nicht mehr, bis Tesla ein neues Model 3 präsentiert. Nun sind Bilder aufgetaucht, die angeblich schon das aufgefrischte Design des E-Autos zeigen. Auch soll das Tesla Model 3 Highland deutlich günstiger werden.

Neues Tesla Model 3: So könnte es aussehen

Angeblich steht das neue Tesla Model 3 schon in den Startlöchern und wird in Kürze der Öffentlichkeit präsentiert. In Sachen Design hat sich der E-Auto-Hersteller bislang aber nicht in die Karten blicken lassen. Von einem Erlkönig abgesehen ließ es sich zum Aussehen des Tesla Model 3 Highland bislang nur spekulieren.

Jetzt behauptet eine Quelle, das finale Design des E-Autos schon gesehen zu haben. Ein chinesischer Tesla-Angestellte soll beim Anblick dieser beiden Bilder gesagt haben, dass das gezeigte Design „sehr nah“ am finalen Produkt sei. Es würde „fast keine Unterschiede“ geben.

Ob das Tesla Model 3 Highland wirklich wie gezeigt auf den Markt kommen wird, weiß derzeit nur Tesla selbst. Früheren Berichten zufolge soll es nicht nur bei einem einfachen Facelift bleiben. Eine größere 66-kWh-Batterie und eine damit einhergehende höhere Reichweite sollen trotz des wohl geringeren Preises neue Kunden anlocken. Neue Kameras für das Full-Self-Driving werden ebenfalls erwartet, genau wie eine Aufwertung des Innenraums.

Tesla Model 3 Highland: Auslieferung ab Oktober?

Unbestätigten Berichten nach hat Tesla mit der Massenproduktion des neuen Model 3 bereits begonnen. Mit einer Auslieferung von 7.000 ersten Exemplaren könnte im Oktober 2023 zu rechnen sein. Intern soll danach eine Produktion von rund 10.000 Fahrzeugen pro Monat angestrebt werden.

Tesla selbst hat noch keine Details rund um die Neuauflage bekannt gegeben. Das überarbeitete Model 3 soll angeblich 14 Prozent günstiger werden als die aktuelle Version (Quelle: Top Speed).

