Da war Amazon wohl etwas zu voreilig. Beim spanischen Ableger ist nämlich bereits vor der offiziellen Präsentation die neue Smartphone-Generation von Xiaomi aufgetaucht, die tatsächlich eine große Überraschung zu bieten hat – den Preis.

Xiaomi Mi 10T Pro von Amazon enthüllt

Es gibt schon länger Gerüchte, dass Xiaomi bald eine verbesserte Version des Mi 10 und Mi 10 Pro vorstellen möchte. Amazon kann es wohl nicht abwarten und hat beide Smartphones schon jetzt ins Programm aufgenommen. Dort erfahren wir nicht nur einige der technischen Daten, sondern können uns auch das Design anschauen. Das ändert sich tatsächlich sehr deutlich im Vergleich zum Vorgänger. So fällt die Kamera auf der Rückseite viel größer aus. Der 108-MP-Sensor beim Mi 10T Pro und 64-MP-Sensor beim Mi 10T stehen mehr im Fokus.

Was ebenfalls direkt ins Auge fällt: Die Kerbe im Display fällt weg, stattdessen ist die Frontkamera nun als Loch in der oberen linken Ecke integriert. Xiaomi verzichtet laut den Bildern zudem auf einen In-Display-Fingerabdrucksensor und verbaut einen im Gehäuse an der Seite. Optisch sieht das Handy in jedem Fall sehr gut aus. Technisch geht Xiaomi wie immer in die Vollen mit einem 144-Hertz-Display, Snapdragon 865 Plus und 5.000-mAh-Akku. Alle Details enthüllt Amazon leider nicht.

Zum Vergleicht das Xiaomi Mi 10 im Video:

Xiaomi senkt den Preis deutlich

Während das Xiaomi Mi 10 Pro in Deutschland zu einem wahnwitzigen Preis von 999 Euro auf den Markt kam, wird das Xiaomi Mi 10T Pro laut Amazon erheblich günstiger:

Amazon listet das Handy mit 8 GB RAM und 256 GB internem Speicher für nur 666 Euro. Das normale Mi 10T wird sogar nur für 550 Euro angegeben. Ob die Preise, Bilder und Daten wirklich stimmen, kann man zum jetzigen Zeitpunkt vor der offiziellen Präsentation natürlich nicht hundertprozentig sagen. Amazon ist aber eine verlässliche Quelle und hat erst vor Tagen den Preis und die technischen Daten des Poco X3 geleakt, die sich dann bestätigt haben. GIGA wird euch mit allen Informationen versorgen, wenn die Mi-10T-Handys offiziell sind.