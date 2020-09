Mit der Huawei Watch GT 2 Pro schickt der chinesische Hersteller eine neue Smartwatch ins Rennen, die es in vielen Punkten besser machen möchte als der Vorgänger. Im Mittelpunkt stehen eine lange Laufzeit und eine neue Ladetechnik. Neben der Classic-Version wird auch eine Sport-Variante angeboten.

Watch GT 2 Pro: Huaweis neue Smartwatch ist da

Huawei hat eine neue Smartwatch präsentiert, die als aufgebohrte Version der Huawei Watch GT 2 aus dem Jahr 2019 durchgehen kann. Das Gehäuse besteht aus einer Titanlegierung, die Rückseite aus Keramik. Dem kreisrunden Display hat man sich für hartes Saphirglas entschieden, damit Kratzer auf der Uhr keine Chance haben. Der Bildschirm selbst kommt auf eine Diagonale von 1,39 Zoll und löst mit 455 x 455 Pixel auf. Der Durchmesser der Smartwatch liegt bei 46,7 mm, die Breite bei 11,4 mm.

Highlight ist die neue Ladetechnik, die Huawei der Watch GT 2 Pro spendiert hat. Erstmals lässt sich die Uhr auch drahtlos aufladen. Wie schnell das geht, hat der Hersteller aber nicht verraten. Der Akku selbst kommt auf eine Leistung von 455 mAh und soll Huawei zufolge bis zu zwei Wochen durchhalten, bevor er wieder an die Steckdose muss. Bei aktiviertem GPS-Tracking verringert sich die Akkulaufzeit entsprechend.

Die wasserdichte Uhr funkt mit Bluetooth 5.1 und kann über die Find-My-Phone-Funktion das verbundene Smartphone wiederfinden. Über die Route-Back-Funktion leitet die intelligente Uhr den Besitzer nach Hause. Der Outdoor Assistent warnt vor gefährlichen Wetterphänomenen, kann aber auch ganz harmlos anzeigen, wann zum Beispiel die Sonne auf- und untergeht.

Huawei Watch GT 2 Pro mit SpO2-Monitoring

Die Smartwatch kann die Sauerstoffsättigung im Blut des Besitzers überprüfen. Auch eine Schlafüberwachung ist mit von der Partie. Für Sportler hat Huawei über 100 verschiedene Trainingsmodi implementiert: Daten beim Laufen, Schwimmen, Radfahren und vielen weiteren Sportarten werden gesammelt und aufbereitet.

Huawei bietet die Watch GT 2 Pro in den Farben Night Black, Nebula Gray und Titanium an. Offizielle Armbänder sind in Leder, Fluorelastomer und Titan (Porsche-Design) erhältlich. Die Smartwatch ist bei Amazon für 297,49 Euro zu bekommen, drahtlose Kopfhörer von Huawei gibt es kostenlos mit ins Paket gelegt. Die UVP liegt bei 299 Euro. Vorbesteller erhalten zudem von Huawei eine Fitnesswaage, die man nach dem Kauf hier beantragen kann. Die Aktion läuft vom 11. September bis zum 2. Oktober 2020.