Wer ein Xiaomi-Handy besitzt, kann sich freuen. Das chinesische Unternehmen hat eine App aktualisiert, mit welcher der Funktionsumfang sinnvoll erweitert wird. Xiaomi bedient sich für die neue Funktion eines genialen Tricks.

Xiaomi-Handys können Puls über Kamera messen

Samsung hat früher Pulsmesser in seine Smartphones verbaut. Heutzutage wird so etwas hingegen nicht mehr gemacht. Xiaomi möchte seinen Nutzern aber trotzdem die Möglichkeit geben, diese Funktion zu nutzen und bedient sich dafür eines simplen Tricks. Der Puls wird nämlich einfach mit der Kamera gemessen. Damit das möglich wird, hat Xiaomi die eigene „Mi Health“-App aktualisiert, die auf deutschen Xiaomi-Handys „Gesundheit“ heißt. Dort findet ihr dann eine Funktion, mit der sich der Puls über die Kamera erfassen lässt. Das wird im nachfolgenden Video demonstriert:

Im Endeffekt wird der Finger durch die LED der Kamera durchleuchtet und der Kamerasensor kann so den Puls messen. Ist keine wirklich neue Idee, wird von Xiaomi nun aber in der offiziellen App unterstützt. Somit können Nutzer, die den Puls messen wollen, dieses einfach am Handy machen, ganz ohne zusätzliches Zubehör. Falls ihr die Xiaomi-Health-App nicht auf dem Handy oder im Play Store findet, könnt ihr euch die APK direkt bei XDA herunterladen. Der Download und die Installation geschehen natürlich auf eigene Gefahr.

Wie genau ist die Messung mit dem Xiaomi-Handy?

Natürlich kann man jetzt keine extrem genaue Messung erwarten, wie man sie mit einem professionellen Gerät bekommt. Xiaomi bedient sich aber der Möglichkeiten des Handys und baut so einen optischen Sensor nach, der auch bei Smartwatches zum Einsatz kommt. Der Wert, der euch angezeigt wird, dürfte in jedem Fall eine Tendenz zeigen, ob euer Puls normal oder zu hoch ist. Für ein gelegentliches Checken ist diese Funktion also absolut ausreichend.