Das MMO New World kann Amazon dank der Spielerzahlen als Erfolg verbuchen. Trotzdem gibt es Dinge, die den Spielern fehlen und praktisch sind, zum Beispiel eine Minimap. Ein Reddit-Nutzer zeigt, wie das Spiel mit dem Feature aussehen könnte.

New World: Modder erfüllt sich Wunsch, den viele haben

Habt ihr das Problem in New World auch? Ihr öffnet die Karte, merkt euch, wo ihr hinmüsst, schließt sie und habt es schon wieder vergessen? Da seid ihr nicht allein – das lässt sich aus den Kommentaren bei Reddit-Nutzer morbrid herauslesen.

Der verliert laut eigener Ansage ständig den Überblick darüber, wo in den Städten sich bestimmte Dinge befinden. Deswegen hat er gemeinsam mit einem Freund eine Minimap gebastelt, die ihm dabei helfen soll. Die kommt bei den Reddit-Lesern offenbar sehr gut an. Der Beitrag hat bereits über 5.100 Upvotes und zahlreiche Auszeichnungen erhalten.

Auf Reddit präsentiert morbrid, wie das Spiel mit Minimap aussehen könnte:

In New World sind keine Mods erlaubt

Im Vergleich zu anderen Spielen wie The Elder Scrolls Online, bei dem Mods für viele kaum wegzudenken sind, sind sie bei New World verboten – das steht in den Nutzungsbedingungen. Das heißt, selbst wenn sich Amazon dazu offiziell noch nicht geäußert hat, könnte es passieren, dass euch das Nutzen von Mods euer Konto kostet.

Reddit-Nutzer talimore setzte sich mit dem Amazon-Kundendienst in Verbindung, um der Sache auf den Grund zu gehen. Er hätte bei Amazon nachgefragt, ob er die Map benutzen dürfte und ob sein Konto gesperrt werden würde.

„Wir empfehlen nicht, diese Art von Programm für New World zu verwenden“. Auf die Frage hin, ob dies gegen AGB verstößt, antwortete Amazon: „Wir können uns dazu nicht äußern. Es handelt sich um ein Overlay-Programm eines Drittanbieters.“

Wollt ihr also auf der sicheren Seite sein, solltet ihr von der Nutzung der Mod absehen, doch vielleicht kommt Amazon später selbst noch auf die Idee, eine Minimap für euch einzubauen.

