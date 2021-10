Mit Battlefield 2042 können sich Shooter-Fans auf ein echtes Triple-A-Feuerwerk freuen. Doch neue Screenshots zeigen nun, dass keinesfalls alles im Spiel in echter Next-Gen-Grafik dargestellt wird.

Die Welt von Battlefield 2042 wird voraussichtlich am 19. November 2021 in hochauflösender Optik mit allen Triple-A-Vorzügen auf den Markt kommen – aber selbst im Next-Gen-Zeitalter gibt es Grenzen für die Grafik – neue Screenshots von der Beta zeigen, dass dies im Fall von Battlefield 2042 Vögel und Kleintiere sind.

Battlefield 2042: Vögel mit Ecken und Kanten

Der Twitter-Account low poly animals hat einen Screenshot aus der Beta von Battlefield 2042 gepostet und wird damit seinem Namen mehr als gerecht: Der Schnappschuss zeigt ein detailliert gerendertes Senkrechtstarter-Flugzeug mit einem im Vergleich dazu vorsintflutlichen Vogel mit echten Ecken und Kanten.

Auch eine Ratte lief in der Beta offenbar jemandem vor die Linse – und auch der kleine Nager scheint im Vergleich zur restlichen Welt von Battlefield 2042 auf eine charmante Art und Weise etwas aus der Zeit gefallen.

Shooter-Hit mit großer Grafik

Für ein grafisch höchst-anspruchsvolles Spiel wie Battlefield 2042 ergibt es durchaus Sinn, die verfügbaren Animations- und Render-Kapazitäten in erster Linie für die Action, Charakter- und Fahrzeug-Modelle zu verwenden und winzige Einzelheiten wie Vögel am Himmel oder Ratten am Boden in etwas geringerem Detail darzustellen.

Es ist sogar eine recht gängige Praxis in der Videospiel-Branche – wie ein genauer Blick auf die Twitter-Historie von Account low poly animals verrät. Auch Spider-Man, Dead by Daylight und Ghost of Tsushima sind dort mit Ratten, Vögeln und Fröschen vertreten. (Quelle: Twitter)

Schaut euch hier den offiziellen Gameplay-Trailer zu Battlefield 2042 an:

Battlefield 2042 wird in echter Next-Gen-Grafik auf den Markt kommen – trotzdem können nicht alle Einzelheiten im kommenden Shooter-Hit bis ins letzte Detail animiert und gerendert werden. Vögel und Ratten zeigen im neuen Battlefield deshalb Ecken und Kanten.