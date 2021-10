Zwar haben bereits 150.000 Spieler und Spielerinnen den New-World-Server gewechselt, doch scheint es nicht ganz rundzulaufen. Entwickler Amazon Games musste den Servertransfer deaktivieren und arbeitet gerade an der Lösung des Problems.

Mit den letzten Wartungsarbeiten der Server von New World erhielt das Spiel Update 1.03. Ein wichtiger Teil dieses Updates ist die Implementierung des Charaktertransfers, der jedem Spieler und jeder Spielerin einmalig kostenlos zur Verfügung steht. Das Feature wurde in vergangenen zwei Wochen mehrfach verschoben.

New World: Servertransfers stehen bereit (Stand: 20. Oktober)

Die Wartungsarbeiten sind bereits abgeschlossen, allerdings kündigte Entwickler Amazon Games an, das Feature nicht sofort zu aktivieren, sondern erst mal zu überwachen, ob es keine Probleme auf den Live-Servern verursacht. Ist dieser Vorgang abgeschlossen, wird das Feature zunächst für die Server-Region AP Southeast freigeschaltet. Sollte dann in den folgenden acht Stunden alles reibungslos laufen, wird das Feature auch in den anderen Regionen aktiviert. Ihr solltet also frühestens am Abend damit rechnen, den Server wechseln zu können. (Quelle: Amazon Games.).

Hinweis: Am 22. Oktober wurde das Feature ausgesetzt, da es bei einigen Spielern und Spielerinnen zu Problemen beim Serverwechsel kam. Der Servertransfer soll so schnell wie möglich wieder verfügbar gemacht werden. Außerdem scheinen einige Spieler und Spielerinnen einen Exploit gefunden zu haben, um ihr Geld zu verdoppeln. (Quelle: Am 22. Oktober wurde das Feature ausgesetzt, da es bei einigen Spielern und Spielerinnen zu Problemen beim Serverwechsel kam. Der Servertransfer soll so schnell wie möglich wieder verfügbar gemacht werden. Außerdem scheinen einige Spieler und Spielerinnen einen Exploit gefunden zu haben, um ihr Geld zu verdoppeln. (Quelle: Amazon Games ).

Hier noch einmal die wichtigsten Details zum Charaktertransfer aus dem Blogpost von Amazon Games:

Wie übertrage ich meinen Charakter?

Meldet euch mit dem gewünschten Charakter an; das heißt, ihr müsst euch in einer entsprechenden Warteschlange einreihen.

Es wird im Spiel-Shop einen neuen Reiter geben. Dort könnt ihr einen Charakterübertragungstoken abholen.

Der Charakter muss dazu die Kompanie verlassen.

Außerdem müssen sämtliche vom Charakter ausgestellte aktive Kauf- und Verkaufsaufträge im Handelsposten entfernt werden.

Euer Charakter muss sich für die Übertragung an einem geschützten Ort (zum Beispiel einer Siedlung oder einem Außenposten) befinden.

Was kann ich bei der Übertragung mitnehmen?

Der Charakter behält seinen gesamten Charakterfortschritt (Stufe, Waffenbeherrschung, Titel usw.).

Darüber hinaus wird auch das Inventar und der Inhalt des Lagers übertragen.

Das beinhaltet auch Gold und andere Spielwährungen.

Außerdem werden die Behausungen und Dekorationen übertragen.

Der Aufgabenfortschritt wird ebenfalls übertragen.

Was wird nicht zusammen mit meinem Charakter übertragen?

Vor der Übertragung muss der Charakter gegebenenfalls aus der Kompanie austreten. Sie wird nicht übertragen.

Aktive Kauf- und Verkaufsaufträge im Handelsposten müssen entfernt werden und werden nicht übertragen.

Die Freundesliste gilt jeweils für die individuelle Welt und wird ebenfalls nicht übertragen.

Wohin kann ich meinen Charakter übertragen?

Der Charakter kann in jede Welt einer Region übertragen werden. Ausnahmen sind: Charaktere können nicht in Welten übertragen werden, die bereits voll sind. Charaktere können nicht in Welten übertragen werden, die sich in Wartung befinden. Außerdem können Charaktere nicht in Welten-Sets übertragen werden, in denen bereits Charaktere auf dem gleichen Konto existieren.



Seid vorsichtig, wenn ihr euren Charaktertransfer ausführt. Eine weitere kostenlose Übertragung wird es laut Amazon Games vorerst nicht geben.

Noch unschlüssig ob New World überhaupt euer Spiel ist? In unserem Test erfahrt ihr, ob das neue MMO vielleicht genau euer Ding sein könnte:

Ein kleines Geschenk für die Wartenden

Als kleines Geschenk für alle die (mehr oder weniger) geduldig auf das Transfer-Feature gewartet haben, bekommt ihr einen Titel und ein Emote. Der Titel lautet „Stoiker*in“ (es kann sein, dass dieser erst nach 24 Stunden für euch verfügbar ist), das Emote nennt sich „warten“. Euer Charakter tippelt dann genervt mit dem Fuß auf dem Boden, ein Gefühl, mit dem sich vielleicht der eine oder andere von euch identifizieren kann.