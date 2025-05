Für den Fahrradträger das Kennzeichen vom Auto nehmen – ist das erlaubt?

Für euren Heck-Fahrradträger braucht ihr ein Kennzeichen. Ob ihr das hintere Nummernschild vom Auto dafür verwenden dürft und was zu beachten ist, erfahrt ihr hier.

In diesen Fällen ist ein Kennzeichen am Fahrradträger Pflicht

Wenn ihr einen Heck-Fahrradträger nutzt, müsst ihr ein eigenes Kennzeichen am Träger anbringen, sofern das hintere Nummernschild durch den Träger oder die Fahrräder verdeckt wird. Das ist gesetzlich vorgeschrieben – und zwar in § 12 Absatz 10 der Fahrzeug-Zulassungsverordnung (FZV). Dort heißt es:

„Wird das hintere Kennzeichen durch einen Ladungsträger oder durch mitgeführte Ladung teilweise oder vollständig verdeckt, so muss am Fahrzeug oder am Ladungsträger das Kennzeichen wiederholt werden. Eine Abstempelung ist nicht erforderlich.“

Diese Pflicht gilt für alle Heck- und Kupplungsträger. Bei Dachträgern bleibt das Kennzeichen sichtbar, deswegen braucht ihr hier kein weiteres Nummernschild.

Darf das Kennzeichen vom Auto an den Fahrradträger montiert werden?

Die Antwort lautet eindeutig: Nein. Das Originalkennzeichen am Auto dürft ihr nicht entfernen und am Fahrradträger anbringen. Das hintere Kennzeichen muss am Auto verbleiben, auch wenn es durch den Träger verdeckt wird. Für den Fahrradträger ist ein separates, identisches Zusatzkennzeichen nötig, sonst riskiert ihr ein Bußgeld von mindestens 60 Euro.

Benutzt ihr ein falsches Kennzeichen oder fehlt das Zusatzschild ganz, kann dies sogar als Kennzeichenmissbrauch nach § 22 Straßenverkehrsgesetz (StVG) gewertet werden und strafrechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.

So muss das Zusatzkennzeichen aussehen

Diese Anforderungen stellt der Gesetzgeber an das Zusatzkennzeichen für Hecklastträger, die oder deren Ladung das Nummernschild des Autos verdecken:

Das Zusatzkennzeichen muss exakt mit dem amtlichen Kennzeichen eures Fahrzeuges übereinstimmen.

mit dem amtlichen Kennzeichen eures Fahrzeuges übereinstimmen. Es muss reflektierend und aus Aluminium gefertigt sein.

und aus gefertigt sein. Die Herstellung muss nach DIN 74069 erfolgen. Es muss professionell geprägt sein.

erfolgen. Es muss professionell geprägt sein. Ihr braucht keine Stempelplakette .

. Selbstgemachte oder selbstgemalte Zusatzkennzeichen sind nicht zulässig.

Hier bekommt ihr euer Fahrradträger-Kennzeichen

Das Nummernschild für euren Heckträger könnt ihr ganz unkompliziert beim Schildermacher prägen lassen oder online bestellen. Achtet darauf, dass die oben genannten Kriterien erfüllt sind – so seid ihr bei Kontrollen auf der sicheren Seite.

Ein Besuch bei der Kfz-Zulassungsstelle ist nicht erforderlich. Abhängig vom Anbieter und von der Ausführung müsst ihr Kosten zwischen zehn und fünfzig Euro für das Zusatzkennzeichen einplanen.