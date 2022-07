Wer in Deutschland ein Fahrzeug durch öffentliche Straßen führt, benötigt neben dem Führerschein auch ein amtlich zugelassenes Kfz-Kennzeichen. Das Kennzeichen wird einmalig zugewiesen, mit der Zahlen- und Buchstabenkombination lässt sich ein Fahrzeug samt Halter eindeutig identifizieren. Besonders in Staus ist das Raten der Kfz-Kennzeichen ein willkommener Zeitvertreib.

KFZ-Kennzeichen Liste Facts

Damit das Ratespiel nach richtigen Regeln verläuft, findet ihr nachfolgend eine Liste der Kfz-Kennzeichen in Deutschland im Überblick.

Kfz-Kennzeichen: Liste für Deutschland

Insgesamt gibt es über 700 verschiedene Ortskennzeichen, die die Herkunft von PKW, aber auch LKW und Motorrädern anzeigen. Bei der Auswahl der Kennzeichen unter Berücksichtigung des eigenen Ortskennzeichens sind kaum Grenzen gesetzt, allerdings gibt es durchaus auch eine Liste verbotener Kfz-Kennzeichen.

Vorsicht vor Smartphones und Tablets im Auto! Diese Strafen drohen:

Die Kennzeichenkürzel können sich in Deutschland aus einem bis drei Buchstaben zusammensetzen. Die Kürzel geben an, in welchem Gebiet das entsprechende Fahrzeug gemeldet ist. Dabei kann es sich um eine Stadt, einen Kreis oder eine Gemeinde handeln. Seit 2012 können Zulassungsbezirke auch mehr als ein Autokennzeichen vergeben. So tauchen auch Ortsteile wie Wattenscheid (WAT – Stadt Bochum) in der Liste der aktuell verfügbaren Kfz-Kennzeichen in Deutschland auf.

Kfz-Kennzeichen-Liste

Hier findet ihr die Kfz-Kennzeichen-Liste für Deutschland in alphabetischer Reihenfolge (Stand: Mai). Wollt ihr ein bestimmtes Kennzeichen finden, könnt ihr die Suchfunktion eures Browsers nutzen. Auf dem PC verwendet ihr dafür den Shortcuts Strg + F, mobil wählt ihr über den Menü-Button die entsprechende Suchfunktion. Gebt dann das Kfz-Kürzel an, welches ihr herausfinden wollt.

0–9

Zahl Institution 0 0-1 Kraftfahrzeuge (Kfz) des Bundespräsidenten 0-2 Kfz des Bundeskanzlers 0-3 Kfz des Außenministers 0-4 Kfz des ersten Staatssekretärs im Auswärtigen Amt 0-99(9)-9 (X), 0-99(9)-99 (X) oder 0-99(9)-999 (X) Kfz des Diplomatischen Korps 1 1-1 Kfz des Bundestagspräsidenten

A

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland A Stadt Augsburg Bayern Landkreis Augsburg AA Ostalbkreis Baden-Württemberg AB Stadt Aschaffenburg Bayern Landkreis Aschaffenburg ABG Landkreis Altenburger Land Thüringen ABI Landkreis Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt AC Städteregion Aachen Nordrhein-Westfalen AE Vogtlandkreis Sachsen AH Kreis Borken Nordrhein-Westfalen AIB Landkreis München Bayern Landkreis Rosenheim AIC Landkreis Aichach-Friedberg Bayern AK Landkreis Altenkirchen (Westerwald) Rheinland-Pfalz ALF Landkreis Hildesheim Niedersachsen ALZ Landkreis Aschaffenburg Bayern AM Stadt Amberg Bayern AN Stadt Ansbach Bayern Landkreis Ansbach ANA Erzgebirgskreis Sachsen ANG Landkreis Uckermark Brandenburg ANK Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald Mecklenburg-Vorpommern AÖ Landkreis Altötting Bayern AP Landkreis Weimarer Land Thüringen APD Landkreis Weimarer Land Thüringen ARN Ilm-Kreis Thüringen ART Kyffhäuserkreis Thüringen AS Landkreis Amberg-Sulzbach Bayern ASL Salzlandkreis Sachsen-Anhalt ASZ Erzgebirgskreis Sachsen AT Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern AU Erzgebirgskreis Sachsen AUR Landkreis Aurich Niedersachsen AW Landkreis Ahrweiler Rheinland-Pfalz AZ Landkreis Alzey-Worms Rheinland-Pfalz AZE Landkreis Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt

B

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland B Stadt Berlin Berlin Berlin, Senat und Abgeordnetenhaus Diplomaten BA Stadt Bamberg Bayern Landkreis Bamberg BAD Stadt Baden-Baden Baden-Württemberg BAR Landkreis Barnim Brandenburg BB Landkreis Böblingen Baden-Württemberg BBG Salzlandkreis Sachsen-Anhalt BBL Brandenburg, Landesregierung, Landtag und Polizei Brandenburg BC Landkreis Biberach Baden-Württemberg BCH Neckar-Odenwald-Kreis Baden-Württemberg BD Deutscher Bundestag, Bundesrat, Bundespräsidialamt, Bundesregierung, Bundesministerien, Bundesfinanzverwaltung (z. B. Zoll) und Bundesverfassungsgericht bundesweit BE Kreis Warendorf Nordrhein-Westfalen BED Landkreis Mittelsachsen Sachsen BER Landkreis Barnim Brandenburg BF Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen BGD Landkreis Berchtesgadener Land Bayern BGL Landkreis Berchtesgadener Land Bayern BH Ortenaukreis Baden-Württemberg Landkreis Rastatt BI Stadt Bielefeld Nordrhein-Westfalen BID Landkreis Marburg-Biedenkopf Hessen BIN Landkreis Mainz-Bingen Rheinland-Pfalz BIR Landkreis Birkenfeld Rheinland-Pfalz BIT Eifelkreis Bitburg-Prüm Rheinland-Pfalz BIW Landkreis Bautzen Sachsen BK Rems-Murr-Kreis Baden-Württemberg Landkreis Schwäbisch Hall Landkreis Börde Sachsen-Anhalt BKS Landkreis Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz BL Zollernalbkreis Baden-Württemberg BLB Kreis Siegen-Wittgenstein Nordrhein-Westfalen BLK Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt BM Rhein-Erft-Kreis Nordrhein-Westfalen BN Stadt Bonn Nordrhein-Westfalen Diplomaten BNA Landkreis Leipzig Sachsen BO Stadt Bochum Nordrhein-Westfalen BÖ Landkreis Börde Sachsen-Anhalt BOG Landkreis Straubing-Bogen Bayern BOH Kreis Borken Nordrhein-Westfalen BOR Kreis Borken Nordrhein-Westfalen BOT Stadt Bottrop Nordrhein-Westfalen BP Bundespolizei bundesweit BRA Landkreis Wesermarsch Niedersachsen BRB Stadt Brandenburg an der Havel Brandenburg BRG Landkreis Jerichower Land Sachsen-Anhalt BRK Landkreis Bad Kissingen Bayern BRL Landkreis Goslar Niedersachsen BRV Landkreis Rotenburg (Wümme) Niedersachsen BS Stadt Braunschweig Niedersachsen BSB Landkreis Osnabrück Niedersachsen BSK Landkreis Oder-Spree Brandenburg BT Stadt Bayreuth Bayern Landkreis Bayreuth BTF Landkreis Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt BÜD Wetteraukreis Hessen BUL Landkreis Amberg-Sulzbach Bayern Landkreis Schwandorf BÜR Kreis Paderborn Nordrhein-Westfalen BÜS Gemeinde Büsingen am Hochrhein Baden-Württemberg BÜZ Landkreis Rostock Mecklenburg-Vorpommern BW Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung des Bundes bundesweit BWL Baden-Württemberg, Landesregierung, Landtag und Polizei Baden-Württemberg BYL Bayern, Landesregierung und Landtag Bayern BZ Landkreis Bautzen Sachsen

C

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland C Stadt Chemnitz Sachsen CA Landkreis Oberspreewald-Lausitz Brandenburg CAS Kreis Recklinghausen Nordrhein-Westfalen CB Stadt Cottbus Brandenburg CE Landkreis Celle Niedersachsen CHA Landkreis Cham Bayern CLP Landkreis Cloppenburg Niedersachsen CLZ Landkreis Goslar Niedersachsen CO Stadt Coburg und Landkreis Coburg Bayern COC Landkreis Cochem-Zell Rheinland-Pfalz COE Kreis Coesfeld Nordrhein-Westfalen CR Landkreis Schwäbisch Hall Baden-Württemberg CUX Landkreis Cuxhaven Niedersachsen CW Landkreis Calw Baden-Württemberg

D

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland D Stadt Düsseldorf Nordrhein-Westfalen DA Landkreis Darmstadt-Dieburg und Stadt Darmstadt Hessen DAH Landkreis Dachau Bayern DAN Landkreis Lüchow-Dannenberg Niedersachsen DAU Landkreis Vulkaneifel Rheinland-Pfalz DBR Landkreis Rostock Mecklenburg-Vorpommern DD Stadt Dresden Sachsen Polizei Sachsen DE Stadt Dessau-Roßlau Sachsen-Anhalt DEG Landkreis Deggendorf Bayern DEL Stadt Delmenhorst Niedersachsen DGF Landkreis Dingolfing-Landau Bayern DH Landkreis Diepholz Niedersachsen DI Landkreis Darmstadt-Dieburg Hessen DIL Lahn-Dill-Kreis Hessen DIN Kreis Wesel Nordrhein-Westfalen DIZ Rhein-Lahn-Kreis Rheinland-Pfalz DKB Landkreis Ansbach Bayern DL Landkreis Mittelsachsen Sachsen DLG Landkreis Dillingen an der Donau Bayern DM Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern DN Kreis Düren Nordrhein-Westfalen DO Stadt Dortmund Nordrhein-Westfalen DON Landkreis Donau-Ries Bayern DU Stadt Duisburg Nordrhein-Westfalen DUD Landkreis Göttingen ohne die Stadt Göttingen Niedersachsen DÜW Landkreis Bad Dürkheim Rheinland-Pfalz DW Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen DZ Landkreis Nordsachsen Sachsen

E

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland E Stadt Essen Nordrhein-Westfalen EA Wartburgkreis Thüringen EB Landkreis Nordsachsen Sachsen EBE Landkreis Ebersberg Bayern EBN Landkreis Haßberge Bayern EBS Landkreis Bayreuth Bayern Landkreis Forchheim Landkreis Kulmbach ECK Kreis Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Holstein ED Landkreis Erding Bayern EE Landkreis Elbe-Elster Brandenburg EF Stadt Erfurt Thüringen EG Landkreis Rottal-Inn Bayern EH Landkreis Oder-Spree Brandenburg EI Landkreis Eichstätt Bayern EIC Landkreis Eichsfeld Thüringen EIL Landkreis Mansfeld-Südharz Sachsen-Anhalt EIN Landkreis Northeim Niedersachsen EIS Saale-Holzland-Kreis Thüringen EL Landkreis Emsland Niedersachsen EM Landkreis Emmendingen Baden-Württemberg EMD Stadt Emden Niedersachsen EMS Rhein-Lahn-Kreis Rheinland-Pfalz EN Ennepe-Ruhr-Kreis Nordrhein-Westfalen ER Stadt Erlangen Bayern ERB Odenwaldkreis Hessen ERH Landkreis Erlangen-Höchstadt Bayern ERK Kreis Heinsberg Nordrhein-Westfalen ERZ Erzgebirgskreis Sachsen ES Landkreis Esslingen Baden-Württemberg ESB Landkreis Amberg-Sulzbach Bayern Landkreis Bayreuth Landkreis Neustadt an der Waldnaab Landkreis Nürnberger Land ESW Werra-Meißner-Kreis Hessen EU Kreis Euskirchen Nordrhein-Westfalen EW Landkreis Barnim Brandenburg

F

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland F Stadt Frankfurt am Main Hessen FB Wetteraukreis Hessen FD Landkreis Fulda Hessen FDB Landkreis Aichach-Friedberg Bayern FDS Landkreis Freudenstadt Baden-Württemberg FEU Landkreis Ansbach Bayern FF Stadt Frankfurt (Oder) Brandenburg FFB Landkreis Fürstenfeldbruck Bayern FG Landkreis Mittelsachsen Sachsen FI Landkreis Elbe-Elster Brandenburg FKB Landkreis Waldeck-Frankenberg Hessen FL Stadt Flensburg Schleswig-Holstein FLÖ Landkreis Mittelsachsen Sachsen FN Bodenseekreis Baden-Württemberg FO Landkreis Forchheim Bayern FOR Landkreis Spree-Neiße Brandenburg FR Stadt Freiburg im Breisgau Baden-Württemberg Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald FRG Landkreis Freyung-Grafenau Bayern FRI Landkreis Friesland Niedersachsen FRW Landkreis Märkisch-Oderland Brandenburg FS Landkreis Freising Bayern FT Stadt Frankenthal (Pfalz) Rheinland-Pfalz FTL Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen FÜ Stadt Fürth Bayern Landkreis Fürth FÜS Landkreis Ostallgäu Bayern FW Landkreis Oder-Spree Brandenburg FZ Schwalm-Eder-Kreis Hessen

G

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland G Stadt Gera Thüringen GA Altmarkkreis Salzwedel Sachsen-Anhalt GAN Landkreis Northeim Niedersachsen GAP Landkreis Garmisch-Partenkirchen Bayern GC Landkreis Zwickau Sachsen GD Ostalbkreis Baden-Württemberg GDB Landkreis Nordwestmecklenburg ohne die Stadt Wismar Mecklenburg-Vorpommern GE Stadt Gelsenkirchen Nordrhein-Westfalen GEL Kreis Kleve Nordrhein-Westfalen GEO Landkreis Haßberge Bayern Landkreis Schweinfurt GER Landkreis Germersheim Rheinland-Pfalz GF Landkreis Gifhorn Niedersachsen GG Kreis Groß-Gerau Hessen GHA Landkreis Leipzig Sachsen GHC Landkreis Wittenberg Sachsen-Anhalt GI Landkreis Gießen Hessen GK Kreis Heinsberg Nordrhein-Westfalen GL Rheinisch-Bergischer Kreis Nordrhein-Westfalen GLA Kreis Recklinghausen Nordrhein-Westfalen GM Oberbergischer Kreis Nordrhein-Westfalen GMN Landkreis Vorpommern-Rügen ohne die Stadt Stralsund Mecklenburg-Vorpommern GN Main-Kinzig-Kreis ohne die Stadt Hanau Hessen GNT Landkreis Jerichower Land Sachsen-Anhalt GÖ Landkreis Göttingen Niedersachsen GOA Rhein-Hunsrück-Kreis Rheinland-Pfalz GOH Rhein-Lahn-Kreis Rheinland-Pfalz GP Landkreis Göppingen Baden-Württemberg GR Landkreis Görlitz Sachsen GRA Landkreis Freyung-Grafenau Bayern GRH Landkreis Meißen Sachsen GRI Landkreis Rottal-Inn Bayern GRM Landkreis Leipzig Sachsen GRZ Landkreis Greiz Thüringen GS Landkreis Goslar Niedersachsen GT Kreis Gütersloh Nordrhein-Westfalen GTH Landkreis Gotha Thüringen GÜ Landkreis Rostock Mecklenburg-Vorpommern GUB Landkreis Spree-Neiße Brandenburg GUN Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Bayern GV Rhein-Kreis Neuss Nordrhein-Westfalen GVM Landkreis Nordwestmecklenburg ohne die Stadt Wismar Mecklenburg-Vorpommern GW Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald Mecklenburg-Vorpommern GZ Landkreis Günzburg Bayern

H

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland H Region Hannover Niedersachsen HA Stadt Hagen Nordrhein-Westfalen HAB Landkreis Bad Kissingen Bayern HAL Stadt Halle (Saale) Sachsen-Anhalt HAM Stadt Hamm Nordrhein-Westfalen HAS Landkreis Haßberge Bayern HB Stadt Bremen, Senat und Bürgerschaft Bremen Stadt Bremerhaven HBN Landkreis Hildburghausen Thüringen HBS Landkreis Harz Sachsen-Anhalt HC Landkreis Mittelsachsen Sachsen HCH Landkreis Freudenstadt Baden-Württemberg Zollernalbkreis HD Stadt Heidelberg Baden-Württemberg Rhein-Neckar-Kreis HDH Landkreis Heidenheim Baden-Württemberg HDL Landkreis Börde Sachsen-Anhalt HE Landkreis Helmstedt Niedersachsen HEB Landkreis Nürnberger Land Bayern HEF Landkreis Hersfeld-Rotenburg Hessen HEI Kreis Dithmarschen Schleswig-Holstein HEL Hessen, Landesregierung und Landtag Hessen HER Stadt Herne Nordrhein-Westfalen HET Landkreis Mansfeld-Südharz Sachsen-Anhalt HF Kreis Herford Nordrhein-Westfalen HG Hochtaunuskreis Hessen HGN Landkreis Ludwigslust-Parchim Mecklenburg-Vorpommern HGW Stadt Greifswald (große kreisangehörige Stadt im Landkreis Vorpommern-Greifswald) Mecklenburg-Vorpommern HH Freie und Hansestadt Hamburg, Senat und Bürgerschaft Hamburg HHM Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt HI Landkreis Hildesheim Niedersachsen HIG Landkreis Eichsfeld Thüringen HIP Landkreis Roth Bayern HK Landkreis Heidekreis Niedersachsen HL Stadt Lübeck Schleswig-Holstein HM Landkreis Hameln-Pyrmont Niedersachsen HMÜ Landkreis Göttingen ohne die Stadt Göttingen Niedersachsen HN Stadt Heilbronn Baden-Württemberg Landkreis Heilbronn HO Stadt Hof Bayern Landkreis Hof HOG Landkreis Kassel Hessen HOH Landkreis Haßberge Bayern HOL Landkreis Holzminden Niedersachsen HOM Saarpfalz-Kreis ohne die Stadt St. Ingbert Saarland HOR Landkreis Freudenstadt Baden-Württemberg HÖS Landkreis Erlangen-Höchstadt Bayern HOT Landkreis Zwickau Sachsen HP Kreis Bergstraße Hessen HR Schwalm-Eder-Kreis Hessen HRO Stadt Rostock Mecklenburg-Vorpommern HS Kreis Heinsberg Nordrhein-Westfalen HSK Hochsauerlandkreis Nordrhein-Westfalen HST Stadt Stralsund (große kreisangehörige Stadt im Landkreis Vorpommern-Rügen) Mecklenburg-Vorpommern HU Stadt Hanau (Sonderstatusstadt im Main-Kinzig-Kreis) Hessen Main-Kinzig-Kreis (übriges Kreisgebiet) HV Landkreis Stendal Sachsen-Anhalt HVL Landkreis Havelland Brandenburg HWI Stadt Wismar (große kreisangehörige Stadt im Landkreis Nordwestmecklenburg) Mecklenburg-Vorpommern HX Kreis Höxter Nordrhein-Westfalen HY Landkreis Bautzen Sachsen HZ Landkreis Harz Sachsen-Anhalt

I

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland IGB Stadt St. Ingbert (Mittelstadt im Saarpfalz-Kreis) Saarland IK Ilm-Kreis Thüringen IL Ilm-Kreis Thüringen ILL Landkreis Neu-Ulm Bayern IN Stadt Ingolstadt Bayern IZ Kreis Steinburg Schleswig-Holstein

J

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland J Stadt Jena Thüringen JE Landkreis Wittenberg Sachsen-Anhalt JL Landkreis Jerichower Land Sachsen-Anhalt JÜL Kreis Düren Nordrhein-Westfalen

K

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland K Stadt Köln Nordrhein-Westfalen KA Stadt Karlsruhe Baden-Württemberg Landkreis Karlsruhe KB Landkreis Waldeck-Frankenberg Hessen KC Landkreis Kronach Bayern KE Stadt Kempten (Allgäu) Bayern KEH Landkreis Kelheim Bayern KEL Ortenaukreis Baden-Württemberg KEM Landkreis Bayreuth Bayern Landkreis Tirschenreuth KF Stadt Kaufbeuren Bayern KG Landkreis Bad Kissingen Bayern KH Landkreis Bad Kreuznach Rheinland-Pfalz KI Stadt Kiel Schleswig-Holstein KIB Donnersbergkreis Rheinland-Pfalz KK Kreis Viersen Nordrhein-Westfalen KL Stadt Kaiserslautern Rheinland-Pfalz Landkreis Kaiserslautern KLE Kreis Kleve Nordrhein-Westfalen KLZ Altmarkkreis Salzwedel Sachsen-Anhalt KM Landkreis Bautzen Sachsen KN Landkreis Konstanz ohne die Gemeinde Büsingen am Hochrhein Baden-Württemberg KO Stadt Koblenz Rheinland-Pfalz KÖN Landkreis Rhön-Grabfeld Bayern KÖT Landkreis Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt KÖZ Landkreis Cham Bayern KR Stadt Krefeld Nordrhein-Westfalen KRU Landkreis Günzburg Bayern KS Landkreis Kassel und Stadt Kassel Hessen KT Landkreis Kitzingen Bayern KU Landkreis Kulmbach Bayern KÜN Hohenlohekreis Baden-Württemberg KUS Landkreis Kusel Rheinland-Pfalz KW Landkreis Dahme-Spreewald Brandenburg KY Landkreis Ostprignitz-Ruppin Brandenburg KYF Kyffhäuserkreis Thüringen

L

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland L Stadt Leipzig Sachsen Landkreis Leipzig LA Stadt Landshut Bayern Landkreis Landshut LAN Landkreis Dingolfing-Landau Bayern LAU Landkreis Nürnberger Land Bayern LB Landkreis Ludwigsburg Baden-Württemberg LBS Saale-Orla-Kreis Thüringen LBZ Landkreis Ludwigslust-Parchim Mecklenburg-Vorpommern LC Landkreis Dahme-Spreewald Brandenburg LD Stadt Landau in der Pfalz Rheinland-Pfalz LDK Lahn-Dill-Kreis Hessen LDS Landkreis Dahme-Spreewald Brandenburg LEO Landkreis Böblingen Baden-Württemberg LER Landkreis Leer Niedersachsen LEV Stadt Leverkusen Nordrhein-Westfalen LF Landkreis Altötting Bayern Landkreis Berchtesgadener Land Landkreis Traunstein LG Landkreis Lüneburg Niedersachsen LH Kreis Coesfeld Nordrhein-Westfalen Kreis Unna LI Landkreis Lindau (Bodensee) Bayern LIB Landkreis Elbe-Elster Brandenburg LIF Landkreis Lichtenfels Bayern LIP Kreis Lippe Nordrhein-Westfalen LL Landkreis Landsberg am Lech Bayern LM Landkreis Limburg-Weilburg Hessen LN Landkreis Dahme-Spreewald Brandenburg LÖ Landkreis Lörrach Baden-Württemberg LÖB Landkreis Görlitz Sachsen LOS Landkreis Oder-Spree Brandenburg LP Kreis Soest Nordrhein-Westfalen LR Ortenaukreis Baden-Württemberg LRO Landkreis Rostock Mecklenburg-Vorpommern LSA Sachsen-Anhalt, Landesregierung, Landtag und Polizei Sachsen-Anhalt LSN Sachsen, Landesregierung und Landtag Sachsen LSZ Unstrut-Hainich-Kreis Thüringen LU Stadt Ludwigshafen am Rhein Rheinland-Pfalz LÜN Kreis Unna Nordrhein-Westfalen LUP Landkreis Ludwigslust-Parchim Mecklenburg-Vorpommern LWL Landkreis Ludwigslust-Parchim Mecklenburg-Vorpommern

M

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland M Stadt München Bayern Landkreis München MA Stadt Mannheim Baden-Württemberg MAB Erzgebirgskreis Sachsen MAI Landkreis Kelheim Bayern Landkreis Landshut MAK Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge Bayern MAL Landkreis Landshut Bayern Landkreis Straubing-Bogen MB Landkreis Miesbach Bayern MC Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern MD Stadt Magdeburg Sachsen-Anhalt ME Kreis Mettmann Nordrhein-Westfalen MED Kreis Dithmarschen Schleswig-Holstein MEG Schwalm-Eder-Kreis Hessen MEI Landkreis Meißen Sachsen MEK Erzgebirgskreis Sachsen MEL Landkreis Osnabrück Niedersachsen MER Saalekreis Sachsen-Anhalt MET Landkreis Rhön-Grabfeld Bayern MG Stadt Mönchengladbach Nordrhein-Westfalen MGH Main-Tauber-Kreis Baden-Württemberg MGN Landkreis Schmalkalden-Meiningen Thüringen MH Stadt Mülheim an der Ruhr Nordrhein-Westfalen MHL Unstrut-Hainich-Kreis Thüringen MI Kreis Minden-Lübbecke Nordrhein-Westfalen MIL Landkreis Miltenberg Bayern MK Märkischer Kreis Nordrhein-Westfalen MKK Main-Kinzig-Kreis ohne die Stadt Hanau Hessen ML Landkreis Mansfeld-Südharz Sachsen-Anhalt MM Stadt Memmingen Bayern MN Landkreis Unterallgäu Bayern MO Kreis Wesel Nordrhein-Westfalen MOD Landkreis Ostallgäu Bayern MOL Landkreis Märkisch-Oderland Brandenburg MON Städteregion Aachen Nordrhein-Westfalen Kreis Düren MOS Neckar-Odenwald-Kreis Baden-Württemberg MQ Saalekreis Sachsen-Anhalt MR Landkreis Marburg-Biedenkopf Hessen MS Stadt Münster Nordrhein-Westfalen MSE Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern MSH Landkreis Mansfeld-Südharz Sachsen-Anhalt MSP Landkreis Main-Spessart Bayern MST Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern MTK Main-Taunus-Kreis Hessen MTL Landkreis Leipzig Sachsen MÜ Landkreis Mühldorf am Inn Bayern MÜB Landkreis Bayreuth Bayern Landkreis Hof MÜR Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern MVL Mecklenburg-Vorpommern, Landesregierung, Landtag und Polizei Mecklenburg-Vorpommern MW Landkreis Mittelsachsen Sachsen MY Landkreis Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz MYK Landkreis Mayen-Koblenz Rheinland-Pfalz MZ Stadt Mainz Rheinland-Pfalz Landkreis Mainz-Bingen MZG Landkreis Merzig-Wadern Saarland

N

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland N Stadt Nürnberg Bayern Landkreis Nürnberger Land NAB Landkreis Amberg-Sulzbach Bayern Landkreis Schwandorf NAI Landkreis Hof Bayern NAU Landkreis Havelland Brandenburg NB Stadt Neubrandenburg (große kreisangehörige Stadt im Landkreis Mecklenburgische Seenplatte) Mecklenburg-Vorpommern ND Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Bayern NDH Landkreis Nordhausen Thüringen NE Rhein-Kreis Neuss Nordrhein-Westfalen NEA Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim Bayern NEB Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt NEC Stadt Coburg und Landkreis Coburg Bayern NEN Landkreis Schwandorf Bayern NES Landkreis Rhön-Grabfeld Bayern NEW Landkreis Neustadt an der Waldnaab Bayern NF Kreis Nordfriesland Schleswig-Holstein NH Landkreis Sonneberg Thüringen NI Landkreis Nienburg/Weser Niedersachsen NK Landkreis Neunkirchen Saarland NL Niedersachsen, Landesregierung und Landtag Niedersachsen NM Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz Bayern NMB Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt NMS Stadt Neumünster Schleswig-Holstein NÖ Landkreis Donau-Ries Bayern NOH Landkreis Grafschaft Bentheim Niedersachsen NOL Landkreis Görlitz Sachsen NOM Landkreis Northeim Niedersachsen NOR Landkreis Aurich Niedersachsen NP Landkreis Ostprignitz-Ruppin Brandenburg NR Landkreis Neuwied Rheinland-Pfalz NRW Nordrhein-Westfalen, Landesregierung, Landtag und Polizei Nordrhein-Westfalen NT Landkreis Esslingen Baden-Württemberg NU Landkreis Neu-Ulm Bayern NVP Landkreis Vorpommern-Rügen ohne die Stadt Stralsund Mecklenburg-Vorpommern NW Stadt Neustadt an der Weinstraße Rheinland-Pfalz NWM Landkreis Nordwestmecklenburg ohne die Stadt Wismar Mecklenburg-Vorpommern NY Landkreis Görlitz Sachsen NZ Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern

O

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland OA Landkreis Oberallgäu Bayern OAL Landkreis Ostallgäu Bayern OB Stadt Oberhausen Nordrhein-Westfalen OBB Landkreis Miltenberg Bayern OBG Landkreis Stendal Sachsen-Anhalt OC Landkreis Börde Sachsen-Anhalt OCH Landkreis Würzburg Bayern OD Kreis Stormarn Schleswig-Holstein OE Kreis Olpe Nordrhein-Westfalen OF Landkreis Offenbach und Stadt Offenbach am Main Hessen OG Ortenaukreis Baden-Württemberg OH Kreis Ostholstein Schleswig-Holstein OHA Landkreis Göttingen ohne die Stadt Göttingen Niedersachsen ÖHR Hohenlohekreis Baden-Württemberg OHV Landkreis Oberhavel Brandenburg OHZ Landkreis Osterholz Niedersachsen OK Landkreis Börde Sachsen-Anhalt OL Stadt Oldenburg Niedersachsen Landkreis Oldenburg OP Stadt Leverkusen Nordrhein-Westfalen OPR Landkreis Ostprignitz-Ruppin Brandenburg OS Stadt Osnabrück Niedersachsen Landkreis Osnabrück OSL Landkreis Oberspreewald-Lausitz Brandenburg OTW Landkreis Neunkirchen Saarland OVI Landkreis Schwandorf Bayern OVL Vogtlandkreis Sachsen OZ Landkreis Nordsachsen Sachsen

P

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland P Stadt Potsdam Brandenburg PA Stadt Passau Bayern Landkreis Passau PAF Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm Bayern PAN Landkreis Rottal-Inn Bayern PAR Landkreis Kelheim Bayern Landkreis Neumarkt in der Oberpfalz PB Kreis Paderborn Nordrhein-Westfalen PCH Landkreis Ludwigslust-Parchim Mecklenburg-Vorpommern PE Landkreis Peine Niedersachsen PEG Landkreis Bayreuth Bayern Landkreis Forchheim Landkreis Nürnberger Land PF Stadt Pforzheim Baden-Württemberg Enzkreis PI Kreis Pinneberg Schleswig-Holstein PIR Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen PL Vogtlandkreis Sachsen PLÖ Kreis Plön Schleswig-Holstein PM Landkreis Potsdam-Mittelmark Brandenburg PN Saale-Orla-Kreis Thüringen PR Landkreis Prignitz Brandenburg PRÜ Eifelkreis Bitburg-Prüm Rheinland-Pfalz PS Stadt Pirmasens Rheinland-Pfalz Landkreis Südwestpfalz PW Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald Mecklenburg-Vorpommern PZ Landkreis Uckermark Brandenburg

Q

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland QFT Saalekreis Sachsen-Anhalt QLB Landkreis Harz Sachsen-Anhalt

R

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland R Stadt Regensburg Bayern Landkreis Regensburg RA Landkreis Rastatt Baden-Württemberg RC Vogtlandkreis Sachsen RD Kreis Rendsburg-Eckernförde Schleswig-Holstein RDG Landkreis Vorpommern-Rügen ohne die Stadt Stralsund Mecklenburg-Vorpommern RE Kreis Recklinghausen Nordrhein-Westfalen REG Landkreis Regen Bayern REH Landkreis Hof Bayern Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge REI Landkreis Berchtesgadener Land Bayern RG Landkreis Meißen Sachsen RH Landkreis Roth Bayern RI Landkreis Schaumburg Niedersachsen RID Landkreis Kelheim Bayern RIE Landkreis Meißen Sachsen RL Landkreis Mittelsachsen Sachsen RM Landkreis Mecklenburgische Seenplatte ohne die Stadt Neubrandenburg Mecklenburg-Vorpommern RN Landkreis Havelland Brandenburg RO Stadt Rosenheim Bayern Landkreis Rosenheim ROD Landkreis Cham Bayern Landkreis Schwandorf ROF Landkreis Hersfeld-Rotenburg Hessen ROK Donnersbergkreis Rheinland-Pfalz ROL Landkreis Kelheim Bayern Landkreis Landshut ROS Landkreis Rostock Mecklenburg-Vorpommern ROT Landkreis Ansbach Bayern ROW Landkreis Rotenburg (Wümme) Niedersachsen RP Rhein-Pfalz-Kreis Rheinland-Pfalz RPL Rheinland-Pfalz, Landesregierung, Landtag und Polizei Rheinland-Pfalz RS Stadt Remscheid Nordrhein-Westfalen RSL Stadt Dessau-Roßlau Sachsen-Anhalt RT Landkreis Reutlingen Baden-Württemberg RU Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Thüringen RÜD Rheingau-Taunus-Kreis Hessen RÜG Landkreis Vorpommern-Rügen ohne die Stadt Stralsund Mecklenburg-Vorpommern RV Landkreis Ravensburg Baden-Württemberg RW Landkreis Rottweil Baden-Württemberg RZ Kreis Herzogtum Lauenburg Schleswig-Holstein

S

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland S Stadt Stuttgart Baden-Württemberg SAB Landkreis Trier-Saarburg Rheinland-Pfalz SAD Landkreis Schwandorf Bayern SÄK Landkreis Waldshut Baden-Württemberg SAL Saarland, Landesregierung, Landtag und Polizei Saarland SAN Landkreis Hof Bayern Landkreis Kronach Landkreis Kulmbach SAW Altmarkkreis Salzwedel Sachsen-Anhalt SB Regionalverband Saarbrücken ohne die Stadt Völklingen Saarland SBG Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald Mecklenburg-Vorpommern SBK Salzlandkreis Sachsen-Anhalt SC Stadt Schwabach Bayern SCZ Saale-Orla-Kreis Thüringen SDH Kyffhäuserkreis Thüringen SDL Landkreis Stendal Sachsen-Anhalt SDT Landkreis Uckermark Brandenburg SE Kreis Segeberg Schleswig-Holstein SEB Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge Sachsen SEE Landkreis Märkisch-Oderland Brandenburg SEF Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim Bayern SEL Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge Bayern SFB Landkreis Oberspreewald-Lausitz Brandenburg SFT Salzlandkreis Sachsen-Anhalt SG Stadt Solingen Nordrhein-Westfalen SGH Landkreis Mansfeld-Südharz Sachsen-Anhalt SH Schleswig-Holstein, Landesregierung, Landtag und Polizei Schleswig-Holstein SHA Landkreis Schwäbisch Hall Baden-Württemberg SHG Landkreis Schaumburg Niedersachsen SHK Saale-Holzland-Kreis Thüringen SHL Stadt Suhl Thüringen SI Kreis Siegen-Wittgenstein Nordrhein-Westfalen SIG Landkreis Sigmaringen Baden-Württemberg SIM Rhein-Hunsrück-Kreis Rheinland-Pfalz SK Saalekreis Sachsen-Anhalt SL Kreis Schleswig-Flensburg Schleswig-Holstein SLE Kreis Düren Nordrhein-Westfalen Kreis Euskirchen SLF Landkreis Saalfeld-Rudolstadt Thüringen SLG Landkreis Ravensburg Baden-Württemberg Landkreis Sigmaringen SLK Salzlandkreis Sachsen-Anhalt SLN Landkreis Altenburger Land Thüringen SLS Landkreis Saarlouis Saarland SLÜ Main-Kinzig-Kreis ohne die Stadt Hanau Hessen SLZ Wartburgkreis Thüringen SM Landkreis Schmalkalden-Meiningen Thüringen SMÜ Landkreis Augsburg Bayern SN Stadt Schwerin Mecklenburg-Vorpommern SO Kreis Soest Nordrhein-Westfalen SOB Landkreis Neuburg-Schrobenhausen Bayern SOG Landkreis Weilheim-Schongau Bayern SOK Saale-Orla-Kreis Thüringen SÖM Landkreis Sömmerda Thüringen SON Landkreis Sonneberg Thüringen SP Stadt Speyer Rheinland-Pfalz SPB Landkreis Spree-Neiße Brandenburg SPN Landkreis Spree-Neiße Brandenburg SR Landkreis Straubing-Bogen Bayern Stadt Straubing SRB Landkreis Märkisch-Oderland Brandenburg SRO Saale-Holzland-Kreis Thüringen ST Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen STA Landkreis Starnberg Bayern STB Landkreis Ludwigslust-Parchim Mecklenburg-Vorpommern STD Landkreis Stade Niedersachsen STE Landkreis Lichtenfels Bayern STL Erzgebirgskreis Sachsen STO Landkreis Konstanz Baden-Württemberg Landkreis Sigmaringen SU Rhein-Sieg-Kreis Nordrhein-Westfalen SUL Landkreis Amberg-Sulzbach Bayern SÜW Landkreis Südliche Weinstraße Rheinland-Pfalz SW Stadt Schweinfurt Bayern Landkreis Schweinfurt SWA Rheingau-Taunus-Kreis Hessen SY Landkreis Diepholz Niedersachsen SZ Stadt Salzgitter Niedersachsen SZB Erzgebirgskreis Sachsen

T

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland TBB Main-Tauber-Kreis Baden-Württemberg TDO Landkreis Nordsachsen Sachsen TE Kreis Steinfurt Nordrhein-Westfalen TET Landkreis Rostock Mecklenburg-Vorpommern TF Landkreis Teltow-Fläming Brandenburg TG Landkreis Nordsachsen Sachsen THL Thüringen, Landesregierung und Landtag Thüringen THW Bundesanstalt Technisches Hilfswerk bundesweit TIR Landkreis Tirschenreuth Bayern TO Landkreis Nordsachsen Sachsen TÖL Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen Bayern TP Landkreis Uckermark Brandenburg TR Landkreis Trier-Saarburg und Stadt Trier Rheinland-Pfalz TS Landkreis Traunstein Bayern TT Bodenseekreis Baden-Württemberg TÜ Landkreis Tübingen Baden-Württemberg TUT Landkreis Tuttlingen Baden-Württemberg

U

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland ÜB Bodenseekreis Baden-Württemberg Landkreis Ravensburg Landkreis Sigmaringen UE Landkreis Uelzen Niedersachsen UEM Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald Mecklenburg-Vorpommern UFF Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim Bayern UH Unstrut-Hainich-Kreis Thüringen UL Stadt Ulm Baden-Württemberg Alb-Donau-Kreis UM Landkreis Uckermark Brandenburg UN Kreis Unna Nordrhein-Westfalen USI Hochtaunuskreis Hessen

V

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland V Vogtlandkreis Sachsen VAI Landkreis Ludwigsburg Baden-Württemberg VB Vogelsbergkreis Hessen VEC Landkreis Vechta Niedersachsen VER Landkreis Verden Niedersachsen VG Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald Mecklenburg-Vorpommern VIB Landkreis Landshut Bayern Landkreis Mühldorf a.Inn Landkreis Rottal-Inn VIE Kreis Viersen Nordrhein-Westfalen VIT Landkreis Regen Bayern VK Stadt Völklingen (Mittelstadt im Regionalverband Saarbrücken) Saarland VOH Landkreis Neustadt an der Waldnaab Bayern VR Landkreis Vorpommern-Rügen ohne die Stadt Stralsund Mecklenburg-Vorpommern VS Schwarzwald-Baar-Kreis Baden-Württemberg

W

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland W Stadt Wuppertal Nordrhein-Westfalen WA Landkreis Waldeck-Frankenberg Hessen WAF Kreis Warendorf Nordrhein-Westfalen WAK Wartburgkreis Thüringen WAN Stadt Herne Nordrhein-Westfalen WAR Kreis Höxter Nordrhein-Westfalen WAT Stadt Bochum Nordrhein-Westfalen WB Landkreis Wittenberg Sachsen-Anhalt WBS Landkreis Eichsfeld Thüringen WDA Landkreis Zwickau Sachsen WE Stadt Weimar Thüringen WEL Landkreis Limburg-Weilburg Hessen WEN Stadt Weiden in der Oberpfalz Bayern WER Landkreis Augsburg Bayern Landkreis Dillingen an der Donau WES Kreis Wesel Nordrhein-Westfalen WF Landkreis Wolfenbüttel Niedersachsen WG Landkreis Ravensburg Baden-Württemberg WHV Stadt Wilhelmshaven Niedersachsen WI Stadt Wiesbaden Hessen WIL Landkreis Bernkastel-Wittlich Rheinland-Pfalz WIS Landkreis Nordwestmecklenburg ohne die Stadt Wismar Mecklenburg-Vorpommern WIT Ennepe-Ruhr-Kreis Nordrhein-Westfalen WIZ Werra-Meißner-Kreis Hessen WK Landkreis Ostprignitz-Ruppin Brandenburg WL Landkreis Harburg Niedersachsen WLG Landkreis Vorpommern-Greifswald ohne die Stadt Greifswald Mecklenburg-Vorpommern WM Landkreis Weilheim-Schongau Bayern WMS Landkreis Börde Sachsen-Anhalt WN Rems-Murr-Kreis Baden-Württemberg WND Landkreis St. Wendel Saarland WO Stadt Worms Rheinland-Pfalz WOB Stadt Wolfsburg Niedersachsen WOH Landkreis Kassel Hessen WOL Landkreis Freudenstadt Baden-Württemberg Ortenaukreis WOR Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen Bayern Landkreis München Landkreis Starnberg WOS Landkreis Freyung-Grafenau Bayern WR Landkreis Harz Sachsen-Anhalt WRN Landkreis Mecklenburgische Seenplatte Mecklenburg-Vorpommern WS Landkreis Mühldorf a.Inn Bayern Landkreis Rosenheim WSF Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt WST Landkreis Ammerland Niedersachsen WSW Landkreis Görlitz Sachsen WT Landkreis Waldshut Baden-Württemberg WTL Landkreis Osnabrück Niedersachsen WTM Landkreis Wittmund Niedersachsen WÜ Stadt Würzburg Bayern Landkreis Würzburg WUG Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen Bayern WÜM Landkreis Cham Bayern WUN Landkreis Wunsiedel im Fichtelgebirge Bayern WUR Landkreis Leipzig Sachsen WW Westerwaldkreis Rheinland-Pfalz WZ Lahn-Dill-Kreis Hessen WZL Landkreis Börde Sachsen-Anhalt

X

Abk. Stadt/Landkreis abgeleitet von Bundesland X Internationale Hauptquartiere (NATO) - bundesweit

Y

Abk. Stadt/Landkreis abgeleitet von Bundesland Y Bundeswehr „BW“ konnte nicht genommen werden, da es bereits vergeben war. „Y“ war bei der Gründung der Bundeswehr noch frei bundesweit

Z

Abk. Stadt/Landkreis Bundesland Z Landkreis Zwickau Sachsen ZE Landkreis Anhalt-Bitterfeld Sachsen-Anhalt ZEL Landkreis Cochem-Zell Rheinland-Pfalz ZI Landkreis Görlitz Sachsen ZIG Schwalm-Eder-Kreis Hessen ZP Erzgebirgskreis Sachsen ZR Landkreis Greiz Thüringen ZW Stadt Zweibrücken Rheinland-Pfalz Landkreis Südwestpfalz ZZ Burgenlandkreis Sachsen-Anhalt

Quelle: Bundesverkehrsministerium, Wikipedia