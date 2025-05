Lüftungsschlitze im Auto ganz leicht reinigen: Diese zwei Sachen habt ihr zu Hause

Die Lüftungsschlitze eures Autos müssen dringend mal wieder gereinigt werden? Ihr findet bei euch zu Hause ganz sicher Gegenstände, die euch dabei behilflich sind!

Gute Luft braucht Reinigung

Die Lüftung eures Autos ist für den Komfort der Fahrzeuginsassen von besonderer Bedeutung. Wer fährt schon gerne Auto, wenn die Luft schlecht ist und die Klimaanlage nur halb erfolgreich für eine angenehme Temperatur im Fahrzeuginneren sorgt.

Damit sie das erfolgreich tun kann, müssen die Lüftungsschlitze eures Fahrzeugs immer wieder mal gereinigt werden. Um oberflächliche Verschmutzungen wie Staub entfernen zu können, reichen ganz einfache Haushaltsgegenstände. Für eine Tiefenreinigung der Lüftung sind diese jedoch nicht ausreichend.

Lüftungsschlitze mit Besteck reinigen

Was zunächst etwas ungewöhnlich klingt, ist der wohl einfachste Trick, um die Lüftungsschlitze sauber zu halten. Die Gegenstände, die benötigt werden, sind in wirklich jedem Haushalt mehrfach zu finden – eure Gabeln, Messer und Löffel.

Für die Reinigung der Schlitze braucht ihr zusätzlich noch ein Tuch. Wickelt das Tuch, welches möglichst dünn sein sollte, wie zum Beispiel ein Microfasertuch, nun um den Stiel des Besteckstücks eurer Wahl. Damit kommt ihr problemlos in die Lüftungsschlitze und könnt sie einfach von gröberen Verschmutzungen befreien.

Weitere Haushaltsgegenstände

Solltet ihr eher zu den kreativeren Menschen gehören, findet sich in eurem Haushalt vielleicht ein weiterer praktischer Gegenstand, um für frische Luft in eurem Fahrzeug zu sorgen. Pinsel unterschiedlicher Art, insbesondere Schwammpinsel, bieten sich für die Reinigung der Lüftungsschlitze eures Fahrzeugs an.

Auf Amazon gibt es solche Pinsel für weniger als fünf Euro. Wer keinen Pinsel im Haus hat und sein Besteck dafür nicht nutzen möchte, kann auch mit einer Zahnbürste die Lüftung des Fahrzeugs wieder auf Hochglanz bringen.

Wir verraten euch außerdem, warum ein Stück Seife ein wertvoller Helfer im Auto ist und woran es liegen kann, wenn die Klimaanlage nach Essig riecht.

