Klimaanlage riecht nach Essig – Daran kann es liegen

Wenn die Klimaanlage im Auto nach Essig riecht, ist das nicht nur unangenehm, sondern auch ungesund. Doch woran liegt es und was könnt ihr dagegen tun?

Gründe für den unangenehmen Geruch

Wenn die Klimaanlage in eurem Auto nach Essig riecht, können folgende Probleme vorliegen:

Verschmutzter Verdampfer: Das ist die häufigste Ursache für den säuerlichen Geruch. Bakterien und Keime bilden sich auf der verschmutzten Oberfläche und verursachen den Essiggeruch.

Das ist die häufigste Ursache für den säuerlichen Geruch. Bakterien und Keime bilden sich auf der verschmutzten Oberfläche und verursachen den Essiggeruch. Verstopfter Innenraumfilter: Ein verstopfter Filter kann ebenfalls zu Geruchsbildung führen.

Ein verstopfter Filter kann ebenfalls zu Geruchsbildung führen. Fehlendes oder abgelaufenes Kühlmittel: In seltenen Fällen kann der Essiggeruch entstehen, weil Kühlmittel fehlt oder abgelaufen ist.

Was kann man gegen den Geruch tun?

Da die Ursache für den Geruch meist in einer verschmutzten Klimaanlage liegt, sind die wichtigsten Maßnahmen,

den Filter auszutauschen

auszutauschen den Verdampfer zu desinfizieren

zu desinfizieren die Ablaufleitung für das Kondenswasser zu reinigen.

Das lasst ihr am besten in einer Fachwerkstatt erledigen. Auch falls das Kühlmittel das Problem sein sollte, kann man euch dort helfen.

Eine Klimaanlage hat heutzutage jedes Auto. Wir zeigen euch in diesem Video clevere Gadgets, die nicht jeder Autofahrer kennt:

Wie lässt sich das Problem vermeiden?

Der ADAC-Technikexperte Piero Scazzi rät, die Klimaanlage kurz vor Fahrtende auszuschalten und nur noch das Gebläse laufen zu lassen. Betreibt ihr die Klimaanlage bis zum letzten Kilometer, kann sich Restfeuchtigkeit im System sammeln.

Bakterien und Pilze finden dort eine ideale Grundlage, um sich zu vermehren. So verstopfen und verschimmeln Verdampfer und Filter, was zu dem unangenehmen Geruch nach Essig führt. Beim nächsten Einschalten der Klimaanlage verteilen sich die Schimmelsporen im Auto, was nicht gesund sind.

Nicht nur wenn es heiß ist, auch im Winter solltet ihr eure Klimaanlage hin und wieder einschalten. Dadurch bringt ihr das System in Schwung, so dass sich kein Schmutz am Verdampfer festsetzen oder den Filter verstopfen kann.

Worauf solltet ihr bei der Wartung achten?

Lasst eure Klimaanlage regelmäßig während der Fahrzeuginspektion überprüfen und den Innenraumfilter einmal im Jahr austauschen. Spätestens wenn ihr bemerkt, dass die Klimaanlage nicht mehr wie gewohnt kühlt, müsst ihr den Filter erneuern lassen.