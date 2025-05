Wer jetzt noch AirPods Max kauft, hat die Kontrolle über sein Leben verloren

Apple AirPods Max kaufen, weil sie von der Fashion-Szene gefeiert werden? Nein, lieber nicht. Da gibt's bessere Alternativen, wie etwa den neuen Sony WH-1000XM6.

Sony bringt sein Kopfhörer-Topmodell auf den neuesten Stand

Der WH-1000XM6 ist das frisch vorgestellte Flaggschiff unter Sonys kabellosen Over-Ear-Kopfhörern. Wie der etwas sperrige Name erahnen lässt, handelt es sich um die 6. Generation. Das japanische Unternehmen also mittlerweile einiges Erfahrung aufzuweisen. Und ich finde, das hört man auch.

Sony WH-1000XM6: Premium-Kopfhörer mit Active Noise Cancelling (ANC) (© GIGA)

Das Active Noise Cancelling (ANC) ist wirkungsvoll und senkt nicht nur Verkehrslärm, sondern auch Stimmen aus der Umgebung wirksam ab. Damit das möglichst gut funktioniert, hat Sony insgesamt 12 Mikrofone verbaut, 6 auf jeder Seite. Das hat auch seinen Vorteil beim Telefonieren: Ich habe es direkt bei der Präsentation in Berlin in einem Raum voll quasselnder Menschen ausprobiert. Mein Gesprächspartner hat tatsächlich nur meine Stimme gehört, der ganze Umgebungskrach wurde elektronisch weggezaubert.

Beim Musikhören ist mir vor allem der Bassbereich aufgefallen. Ziemlich kräftig und tief reichend – aber keine monotones Gedröhne, sondern mit Charakter.

Eine streng neutrale Auslegung ist die Grundeinstellung sicherlich nicht. Aber per 10-Band-Equalizer lässt sich der Sound recht fein an den eigenen Geschmack anpassen. Raumklangeffekte wie „Hintergrundmusik“ oder „Kino“ sind auch in der dazugehörigen Smartphone-App Sound Connect (Android und iOS) zu finden. Das steigert bei manchen Songs die Atmosphäre (Stichwort: Immersion), bei manchen eher nicht.

Der Sony WH-1000XM6 verfügt auch noch über die gute alte Klinkebuchse. (© GIGA)

Einigermaßen bequem ist der Kopfhörer auch, allerdings ist der Anpressdruck vergleichsweise hoch. Weniger gut finde ich die klobige Bauweise, das wirkt nicht ganz so schick auf dem Kopf.

Ein weiterer „AirPods-Max-Killer“

Sony zeigt, wie man ein etabliertes Modell mit jedem Update etwas besser macht. Ich nutze privat den im Sommer 2020 vorgestellten WH-1000XM4 (bei Amazon anschauen). Zwei Generationen später ist der technische Fortschritt deutlich nachvollziehbar und ein Wechsel auf das neue Modell eine attraktive Option.

Sonos Ace: Einer der schönsten Over-Ear-Kopfhörer auf dem Markt. (© GIGA)

Die AirPods Max können sich noch durch ihren edlen Look und das schlanke Design absetzen – aber zum Kauf würde ich höchstens noch beinharten Apple-Fans raten, die es einfach nicht anders wollen. Die aktuellen Premium-Kopfhörer der Konkurrenz bieten oft das bessere Preisleistungsverhältnis und können technisch locker mithalten. Ein „Vernunftkauf“ waren die AirPods Max (2. Generation) schon beim Start nicht – und mit starken Alternativen wie dem Sonos Ace, dem B&W Px7 S3 (bei Amazon anschauen) oder eben dem Sony WH-1000XM6 werden die Argumente für den teuren Apple-Kopfhörer immer weniger.