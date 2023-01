Ein neu entdeckter Artikel hält eine faustdicke Überraschung für Nintendo-Fans bereit: Vor Jahren stand eine neue Figur für das Super-Mario-Universum zur Debatte, die Zeug zum Fan-Liebling gehabt hätte – doch Shigeru Miyamoto hatte etwas dagegen.

Nintendo-Idee abgeblockt: Walupeach hatte keine Chance

Ein lang verschollenes japanisches Interview aus dem Jahr 2008 sorgt derzeit in der Nintendo-Community für Wirbel. Laut des Interviews mit Shugo Takahashi, der unter anderem 1999 maßgeblich an der Entwicklung von Mario Golf beteiligt war, wurde vor Jahren ein Waluigi-Äquivalent zu Prinzessin Peach vorgeschlagen – doch Super-Mario-Erfinder Shigeru Miyamoto hat der Walupeach-Idee ohne Zögern sofort einen Riegel vorgeschoben. Twitter-User GSK hat den Inhalt des Interviews in einem Thread mit der Welt geteilt.

Als Grund für die Ablehnung gab Miyamoto damals demnach an, dass Walupeach der Doronjo-Figur aus der Yatterman-Anime-Reihe zu ähnlich gewesen wäre – obwohl er sich das Charaktermodell laut Takahashi nicht einmal genauer angesehen hatte.

Waluigi-Klon spaltet Nintendo-Community

Dass viele Nintendo-Fans Waluigi vergöttern, ist mittlerweile kein Geheimnis mehr und deswegen reagieren viele Kommentatoren auf Reddit und Twitter unter dem Post von GSK nun auch mit Bedauern auf die Neuigkeit, dass sie beinahe einen Waluigi-Peach-Charakter bekommen hätten. Andere jedoch wirken froh darüber zu sein, dass ihr Lieblingscharakter keine Konkurrenz bekommen hat. In jedem Fall scheint es so, als hätte Walupeach für Aufsehen bei den Mario-Fans gesorgt – schade, dass die Community darauf verzichten muss.

„Diese Feiglinge!“ ( Reddit-User Animedingo )

) „Er meinte, sie würde so aussehen wie Doronjo und das soll etwas Schlechtes sein??“ ( Twitter-User FullMetal: support blm )

) „Ich fänds super, wenn sie der Mario-Welt eine böse Prinzessin hinzufügen würden, aber es wäre besser, wenn sie ihr eigener Charakter wäre, so wie Rosalina, anstatt noch so ein Wa-Charakter zu sein.“ (Reddit-User Red_Naxela_)

Schaut euch hier den Trailer zum kommenden Super-Mario-Film an:

