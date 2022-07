Weltweit ist die Rangordnung klar: Android dominiert den Smartphone-Markt, erst danach folgt das iPhone. Regional gibt es aber große Unterschiede. In einem Land sichert sich das Kult-Handy aus Cupertino die Pole Position mit 52 Prozent Marktanteil – und dabei handelt es sich nicht einmal um Apples Heimatland USA.

Das iPhone als Erfolg zu bezeichnen, wäre eine gnadenlose Untertreibung. Seit seinem Verkaufsstart vor 15 Jahren ist es Wegbereiter einer digitalen Revolution, die bis heute anhält und Apple zu einem der wertvollsten Unternehmen der Welt gemacht hat. Trotz des Erfolges muss sich das iPhone aber mit der Silbermedaille begnügen: Mit rund 70 Prozent Marktanteil ist Android führend, das iPhone kommt lediglich auf 25 Prozent (Quelle: Statista). Besser sieht aber der Blick auf einzelne Länder aus und hier sticht vor allem eines heraus: Australien.

Australier lieben Apples iPhone

In Australien ist das iPhone Nummer 1 (Bildquelle: Statista)

In Down Under kommt das iPhone auf einen Marktanteil von 52 Prozent, so Statista und setzt sich damit an die Spitze. In keinem anderen Land ist das Kult-Handy aus Cupertino beliebter. Zum Vergleich: Platz 2 im Ranking geht an die Schweiz. 46 Prozent der Befragten gaben hier an, dass das iPhone ihr „primär genutztes Smartphone“ sei – punktgleich mit Apples Heimatland USA.

In Deutschland kommt das iPhone auf einen Marktanteil von 28 Prozent. Die Bundesbürger präferieren mehrheitlich also Android-Smartphones. Besonders wichtig für Apple dürfte aber ohnehin China sein, die Volksrepublik ist schließlich der größte Mobilfunkmarkt der Welt. Hier kommt der kalifornische Konzern mit seinem iPhone auf einen Marktanteil von 27 Prozent.

