Nur 2,99 Euro: Switch-Simulation wird im Nintendo eShop fast verschenkt

Ein Rabatt von satten 89 Prozent sichert einer Simulation gerade einen Top-Platz in den Nintendo eShop-Charts. Der Bus Driving Simulator 22 kostet nur 2,99 Euro und schlägt dadurch sogar Super Mario.

Nintendo Switch Facts

Der Bus Driving Simulator 22 kann knapp 2 Jahre nach seinem Release aktuell mit einem satten Rabatt bis an die Spitze der Nintendo-Charts vorfahren. Das Spiel von Entwickler Ovilex Software ist derzeit auf der Switch um 89 Prozent reduziert und zieht somit ordentlich Aufmerksamkeit auf sich. Sim-Fans mit einer besonderen Schwäche für Linienbusse können hier also einen Blick riskieren, auch wenn sie kein Triple-A-Meisterwerk erwarten sollten.

Anzeige

Nintendo Switch: Bus-Simulator deutlich reduziert

Im Bus Driving Simulator 22 könnt ihr euch als Busfahrer hinters Lenkrad klemmen und drei verschiedene Städte erkunden – Rio de Janeiro, München und Los Angeles. Ihr könnt entweder den Karrieremodus nutzen, um neue Fahrzeuge freizuschalten oder einfach im freien Spiel durch die Städte tuckern, die Sehenswürdigkeiten bewundern und dabei Passagiere von A nach B bringen. Außerdem könnt ihr im Multiplayer-Modus mit anderen Bus-Fans zusammen zocken.

Schaut euch hier den Trailer zu Bus Driving Simulator 22 an:

Bus Driving Simulator 22: Nintendo Switch Trailer

Der Bus Driving Simulator 22 ist im Nintendo-Switch-Shop derzeit mit einem satten 89-Prozent-Rabatt erhältlich und kostet somit nur 2,99 Euro statt 27,99 Euro. Die Aktion läuft noch bis zum 01. April 2024 (im Nintendo eShop ansehen).

Anzeige

Princess Peach erobert die Nintendo-Charts

Mit dem Rabatt von 89 Prozent düst der Bus Driving Simulator 22 in die Top 10 der Bestseller-Charts im eShop der Switch. Derzeit belegt das Spiel Rang 4 und landet somit noch vor den namhaften Hits wie Super Mario Bros. Wonder und Mario Kart 8 Deluxe. An Dragon’s Dima: Dark Arisen und Star Wars: Battlefront Classic Collection gibt es für die Simulation aber noch kein Vorbeikommen. Ganz vorne thront derweil Princes Peach: Showtime.

Anzeige

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.