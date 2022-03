Zum Europa-Start des OnePlus 10 Pro hat der chinesische Hersteller eine besondere Verlosung ins Leben gerufen. Wer noch ein altes OnePlus-Handy aus dem Jahr 2014 hat, kann das neue Flaggschiff gewinnen. Ganze 33 Exemplare des OnePlus 10 Pro werden so an die treuesten Fans verschenkt.

OnePlus: Das Unternehmen hinter den „Flaggschiff-Killern“ Facts

OnePlus 10 Pro: Verlosung für OnePlus-One-Besitzer

Als OnePlus im Jahr 2014 das OnePlus One vorstellte, war die Aufregung und das Medieninteresse groß. Durch die künstliche Verknappung – eine Einladung war Voraussetzung – konnten sich nicht alle Interessenten der ersten Stunde sofort ein Exemplar sichern. Genau diese ersten Kunden hat OnePlus nicht vergessen, wie ein neues Gewinnspiel zeigt (Quelle: OnePlus).

Wer sein OnePlus One auch nach acht Jahren noch besitzt, kann an einer Verlosung teilnehmen. Als Gewinn winkt das OnePlus 10 Pro, das am 31. März 2022 nach langer Wartezeit auch in Deutschland zu haben sein wird. Zur Teilnahme wird die IMEI-Nummer und die Bestellnummer des OnePlus One benötigt. Die IMEI lässt sich unter anderem über eine Tastenkombination auf dem Handy herausfinden (*#06#). Auch im OnePlus-Konto ist die Nummer bei den Bestelldetails aufgelistet.

Der Hersteller möchte 33 Exemplare des OnePlus 10 Pro an treue Fans verteilen. Zur Teilnahme muss das OnePlus One auf der Webseite von OnePlus kurz verifiziert werden. Diese lässt sich ab sofort und noch bis zum 4. April 2022 um 6 Uhr morgens durchführen. An diesem Tag werden dann auch die Gewinner nach dem Zufallsprinzip ausgewählt und informiert. Teilnehmer sollten in jedem Fall überprüfen, ob die damals im OnePlus-Konto angegebene postalische Adresse heute noch stimmt.

Im Teaser seht ihr das OnePlus 10 Pro:

OnePlus 10 Pro: Teaser zum neuen Top-Smartphone

OnePlus 10 Pro kostet 899 Euro

In Deutschland wird das OnePlus 10 Pro allem Anschein nach für 899 Euro zu haben sein. Dieser Preis ist noch vor dem offiziellen Start des Handys bei MediaMarkt aufgetaucht. Mit 899 Euro liegt das Handy gleichauf mit dem Google Pixel 6 Pro und iPhone 13. Das Samsung Galaxy S22 ist 50 Euro günstiger gestartet.