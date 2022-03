Lange hat OnePlus seine Fans in Deutschland zappeln lassen. Jetzt steht endlich fest, wann das OnePlus 10 Pro auch hierzulande zu haben sein wird. Am gleichen Tag geht das Handy auch in anderen europäischen Ländern sowie in Nordamerika und Indien an den Start.

OnePlus 10 Pro erscheint am 31. März

In China gibt es das OnePlus 10 Pro schon seit Monaten, in anderen Ländern war bisher nur vage von „Ende März“ die Rede. Jetzt hat sich der Hersteller selbst zu Wort gemeldet und einen konkreten Termin verraten – sogar inklusive Uhrzeit. Demnach erscheint das OnePlus 10 Pro in Deutschland und anderen Ländern am 31. März 2022, aber erst um 16 Uhr.

Interessenten können das Handy ab dem genannten Termin im Online-Shop von OnePlus, bei Amazon oder einem anderen Anbieter bestellen. Beim Kauf über OnePlus gibt es noch die kabellosen Kopfhörer OnePlus Buds Pro mit in das Paket gelegt. Bei Bestellung zwischen dem 31. März und dem 19. April über einen anderen Shop muss das Handy mit dem OnePlus-Konto verknüpft werden. Dann gibt es die Kopfhörer ebenfalls gratis mit dazu.

Ganz wie bei früheren Top-Smartphones setzt OnePlus auch bei seinem neuesten Flaggschiff auf eine Kooperation mit dem Traditionshersteller Hasselblad. Neben der Hauptkamera (48 MP), und einem Ultraweitwinkel (50 MP) steht noch ein Teleobjektiv (8 MP) mit optischem 3,3x-Zoom bereit. Videos mit 8K-Auflösung können mit 30 Bildern pro Sekunde erstellt werden.

Ein erster Teaser zum OnePlus 10 Pro:

OnePlus 10 Pro: Deutscher Preis noch unbekannt

Wie viel das OnePlus 10 Pro hierzulande kosten wird, hat der Hersteller noch nicht verraten. Das Geheimnis wird wohl erst am 31. März gelüftet. In China ist das Handy für umgerechnet rund 650 Euro zu bekommen, wobei in Deutschland wie immer mit höheren Preisen zu rechnen ist. Für die „Extreme Edition“ in Panda-Weiß und mit mehr Festspeicher müssen in China etwas mehr als 800 Euro auf den Tisch gelegt werden.