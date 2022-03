Ist das ein verfrühter Aprilscherz? Ehemalige Mitarbeiter von Essential haben ein neues Startup gegründet und wollen ihr erstes Android-Smartphone auf den Markt bringen. Das will ein Problem lösen, das gar keins ist – mithilfe eines Spezialkabels.

Android-Smartphones gibt es gefühlt es wie Sand am Meer. In kaum einem Zweig der Informations- oder Unterhaltungselektronik ist der Konkurrenzdruck größer. Da braucht man als Neuling am Markt ein Besonderheit, um aus der Masse herauszustechen. Das dachten sich wohl auch die Köpfe hinter OSOM – einem Startup, das von ehemaligen Essential-Mitarbeitern gegründet wurde. Ob aber ein Kabel dieses Alleinstellungsmerkmal sein kann?

Android-Smartphone mit Spezialkabel soll vor Daten-Dieben schützen

Gewöhnlich ist das Kabel natürlich nicht. Vielmehr hat es einen speziellen Trick drauf: Über einen Schalter am Steckerende lässt sich nämlich einstellen, ob lediglich ein Ladevorgang stattfinden oder es doch zur Datenübertragung kommen soll. In Verbindung mit dem passenden Android-Smartphone von OSOM, das sich gerade in Entwicklung befindet, soll das einen bedeutsamen Beitrag zum Schutz von Nutzerdaten leisten.

Was in der Theorie wie ganz pfiffiges Feature klingt, dürfte in der Praxis aber wohl kaum Verwendung finden. Denn beim Anschluss eines Android-Smartphones an ein Fremdgerät wird der Nutzer in der Software bereits gefragt, ob er den Datenzugriff erlauben will. Die kabelgebundene Lösung mit dem Schalter mag vielleicht etwas mehr Komfort bieten und simpler zu bedienen zu sein. Trotzdem hinterlässt OSOM den Eindruck, dass hier ein Problem gelöst werden soll, das in Wahrheit gar nicht existiert.

OSOM OV1 soll aus rostfreiem Stahl, Keramik und Glas gefertigt sein und unter 1.000 US-Dollar kosten

Abgesehen vom besonderen Kabel soll das OSOM-Smartphone, das auf den Namen OV1 hört, aus rostfreiem Stahl, Keramik und Glas gefertigt sein (Quelle: GSMarena). Im Inneren sorgt der Snapdragon 8 Gen 1 für Leistung. Darüber hinaus verspricht OSOM eine Akkulaufzeit von „mehr als einem Tag“ und visiert einen Preis von 1.000 US-Dollar an. Wann das Smartphone offiziell vorgestellt ist, steht noch nicht fest.